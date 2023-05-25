Tử vi 15h25 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Hợi cẩn thận đầu tư thua lỗ, Dần có lộc kinh doanh, Ngọ được quý nhân giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 14:59

Theo tử vi con giáp, trong khi tuổi Hợi, tuổi Dần chật vật thì tuổi Ngọ phất lên trông thấy.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi hàng tháng, công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc.

Dưới sự ảnh hưởng của Tiểu Hao nên tuổi Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Tháng này bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro.

Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của Hợi. Mối quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều. Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý.

Về sức khỏe, vì tinh thần của Hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng bất an… thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn.

Tử vi 15h25 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Hợi cẩn thận đầu tư thua lỗ, Dần có lộc kinh doanh, Ngọ được quý nhân giúp đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần mạnh mẽ, thực tế và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng nỗ lực để vươn lên.

Tuy vậy, trong cuộc sống, đôi khi con giáp này tỏ ra nóng nảy, vội vàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến con giáp này dễ mắc sai sót, phải chịu thất bại.

Tháng 6 năm nay, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một việc làm mới, một nghề tay trái hoặc cơ hội đầu tư kinh doanh. Con giáp này tìm ra nhiều cách kiếm tiền hơn và cũng biết cách quản lý tài chính tốt hơn.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sinh lời lớn, các thương vụ đều gặp may mắn. Trong khi đó, đến tháng 7, người tuổi Dần gặp vận đỏ trong chuyện tình duyên.

Người đang yêu đơn phương có thể được đối phương đáp lại. Trong khi đó, những người đã có gia đình sẽ có thêm thời gian để ở bên nửa kia.

Tử vi 15h25 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Hợi cẩn thận đầu tư thua lỗ, Dần có lộc kinh doanh, Ngọ được quý nhân giúp đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù có là nhân viên mới, bản mệnh cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Con giáp này chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bản mệnh còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai.

Ngày này, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa bởi vốn dĩ đối phương luôn ở bên, quan tâm chăm sóc bản mệnh, chỉ là bản mệnh không nhận ra mà thôi. Nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi 15h25 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Hợi cẩn thận đầu tư thua lỗ, Dần có lộc kinh doanh, Ngọ được quý nhân giúp đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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