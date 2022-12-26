Tử vi 15h thứ Ba ngày 27/12/2022: Phật độ Trời thương, 3 con giáp ra ngoài làm ăn phát tài, về nhà gia đình hòa thuận, tài lộc ập đến, tiền bạc chất đống, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 10:19

3 con giáp vượng tài lợi lộc, vận may tự tìm đến cửa, không phải lo lắng về tiền bạc, của cải ngập đầy két sắt.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần là con giáp mạnh mẽ có thừa, kiên định không thiếu, trí thông minh thì vô địch. Dù con đường phía trước vô cùng khó khăn, Dần cũng nhất quyết không bỏ cuộc, kiên định đến cùng với lựa chọn của bản thân, sớm muộn cũng vượt qua nghịch cảnh, công thành danh toại.

Thời gian này, mơ ước của người tuổi Dần có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn. Người tuổi này có nhiều thời gian để giải quyết mọi việc còn dang dở, có thể gặp may mắn nhờ chính phước phần của mình. Dần đánh đâu thắng đó nên cứ mạnh dạn làm ăn. Người làm kinh doanh ngày càng phát đạt, tương lai huy hoàng, được quý nhân sủng ái, không phải chịu khổ nữa, tiền bạc rủng rỉnh.

Tử vi 15h thứ Ba ngày 27/12/2022: Phật độ Trời thương, 3 con giáp ra ngoài làm ăn phát tài, về nhà gia đình hòa thuận, tài lộc ập đến, tiền bạc chất đống, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Thời gian này, mơ ước của người tuổi Dần có thể sẽ trở thành hiện thực, gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý là con giáp bản tính thông minh, bất kể bạn là đàn ông hay phụ nữ. Tý luôn biết tận dụng cơ hội trời cho, dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá, và thường sẽ thành công ngoạn mục từ khi còn khá trẻ. Cơ hội đổi đời của Tý vào 15h chiều mai sẽ bắt đầu, tiền tài lũ lượt tìm đến, khiến họ choáng ngợp đến mức không kịp ngáp. 

Vận khí của người tuổi Tý cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề.

Vận mệnh của Tý vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời như ánh mặt trời, thu nhập tăng cao. Nhờ vậy mà cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thì Tý còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường.

Tử vi 15h thứ Ba ngày 27/12/2022: Phật độ Trời thương, 3 con giáp ra ngoài làm ăn phát tài, về nhà gia đình hòa thuận, tài lộc ập đến, tiền bạc chất đống, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Vận mệnh của Tý vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời như ánh mặt trời, thu nhập tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp nhanh nhẹn, tháo vát và cực kỳ nhạy bén với thời cuộc. Vậy nên, hậu vận của họ thường khá an nhàn, viên mãn cả tình lẫn tiền. Đây là thời gian may mắn của người tuổi Hợi. Con giáp này có những điểm sáng rõ rệt trong tháng, vì vậy mà thu nhập cũng tăng tiến thấy rõ. 

Người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ vào thời gian này dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn. Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Hợi được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề.

vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rỡ như cầu vồng. Bên cạnh đó Hợi còn được Thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận nhà. Nếu nắm được vận may này và chịu khó cày tiền thì cuộc sống của Hợi sẽ ngày càng khấm khá. Con giáp này có quý nhân phù trợ, vận mệnh cuộc đời ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Tử vi 15h thứ Ba ngày 27/12/2022: Phật độ Trời thương, 3 con giáp ra ngoài làm ăn phát tài, về nhà gia đình hòa thuận, tài lộc ập đến, tiền bạc chất đống, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Hợi được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 27/12/2022 tử vi 3 con giáp ngày 27/12/2022 tử vi thứ ba ngày 27/12/2022 xem tử vi tử vi ngày mai tử vi thứ 3 tuổi dần tuổi tý tuổi hợi tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi 27/12 tử vi ngày 27/12

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 23 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân