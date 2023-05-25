Tử vi 14h45 chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Tuất tình duyên đi xuống, Dần sự nghiệp thăng trầm, Tý có họa tiểu nhân

Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lệnh lâm Mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Con giáp này cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bước sang tuần mới này, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của Dần đều suôn sẻ.

Trong tuần mới này, thông qua những cơ hội mà bạn bè giới thiệu, con giáp có thể thăng quan phát tài, mở rộng con đường sự nghiệp phía trước.

Vận tình duyên của Dần trong thời gian này khá suôn sẻ, con giáp còn độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, đi đến được cái kết đẹp trong tương lai. Còn đối với người đã có gia đình, gia đạo xuôi thuận của con giáp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Tý cần phải cẩn trọng khi giữ mối quan hệ với mọi người. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận để hãm hại bản mệnh.

Việc làm ăn cũng khó có thể tiến triển suôn sẻ bởi luôn có đối thủ xấu bụng tìm cách chơi xấu bản mệnh. Hãy luôn tỉnh táo khi đưa ra những quyết định đầu tư, đừng mù quáng vì đồng tiền rồi đưa ra những lựa chọn sai lầm.

Vận trình tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng chẳng được yên ấm. Đối phương có thể hiểu lầm tuổi Tý về một vấn đề nào đó, nhưng dù bản mệnh có giải thích thế nào, dường như đối phương cũng không chịu lắng nghe.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!