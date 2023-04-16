Tử vi 12 con giáp tuần mới, thứ Hai ngày 17/4/2023 gọi tên 3 con giáp may mắn: Người TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, người THĂNG QUAN TIẾN CHỨC, người HÀO QUANG MAY MẮN

Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. ‏

‏Trong tháng 4, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, không ít xáo trộn cho cuộc sống và công việc của tuổi Thân. Những tin tức bất lợi liên tục ập đến, tâm trạng của bản mệnh trong tuần này cũng không thực sự tốt khiến cho bản mệnh khó có thể suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sáng suốt.

Con giáp này còn gặp khó khăn trong việc phát huy bản lĩnh thực sự của bản thân. Nhiều vấn đề hạn chế xảy ra khiến bản mệnh buộc phải làm những công việc mà mình không muốn làm, điều đó làm giảm đi đáng kể năng lượng và sự tự tin của tuổi Thân. Hiệu suất công việc khó được như ý.

Phương diện tài lộc cũng không thực sự suôn sẻ. Con giáp này có thể đưa ra những quyết định vội vàng, chưa được cân nhắc kỹ càng, hậu quả là tiền trong túi cũng theo gió mà đi. Hãy coi như là bài học đắt giá mà bản mệnh không được phép quên và để nó lặp lại một lần nữa.

Vận trình tình cảm dù không có nhiều biến động nhưng cũng không có quá nhiều niềm vui. Mối quan hệ của bản mệnh và đối phương vẫn duy trì ở mức độ bình thường, đôi khi thiếu sự nồng ấm. Còn người độc thân vẫn chưa thể tìm được một người ưng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đang loay hoay với công việc hay tiếp tục học tập.

Công việc: Người tuổi Hợi hoàn thành công việc tốt, tuy nhiên đang phân vân giữa việc học tiếp hay nên bắt đầu đi làm.

Tình duyên: Tình cảm chưa có nhiều khởi sắc, thường có những suy nghĩ tiêu cực.

Tài lộc: Tiền bạc tốn kém cho đầu tư học tập và học phí đắt đỏ.

Sức khỏe: Suy nghĩ nhiều, đầu óc thường hay đau vào buổi đêm muộn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm