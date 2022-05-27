Tử vi 12 con giáp ngày đầu tuần (30/5): Thìn dễ được tăng lương, thăng chức, Mùi nên mạnh dạn tỏ tình, đối phương đang đợi

Tuổi Tí là người biết ăn nói, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Tình duyên: Tuổi Tý trong ngày cần chú đến hơn đến gia đình vì bạn cần phải lưu tâm hơn với họ.

Trong ngày hoặc thời gian tới dễ có tin vui liên quan đến xin việc, thăng chức, tăng lương. Đường tiền bạc ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Trong hôm nay, cùng lắm là ngày mai nếu bạn có người nợ tiền thì họ sẽ tự động mang trả lại mà bạn không cần nhắc.

Cẩn trọng: Trong ngày người tuổi Tý luôn tự trách mình nhưng bạn không làm gì sai.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

2. Tuổi Sửu

Tài chính: Tài chính của bạn đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt sau những ngày vừa qua. Công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Nhưng không vì thế mà tiêu sài, vui mừng thái quá vì như vậy lộc sẽ đi rất nhanh.

Tình duyên: Người tuổi Sửu những ngày sắp tới của bạn sẽ đẹp hơn vì bạn biết cách để làm cho tình yêu nồng nhiệt hơn.

Cẩn trọng: Con giáp này trong ngày phải cẩn thận với tiền bạc, xe cộ kẻo bị mất cắp. Đi chơi ở đâu cũng nên để ý đến ví tiền và xe cộ, cần để ở nơi an toàn hoặc giao phó cho người nhà.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

3. Tuổi Dần

Tình duyên: Tuổi Dần chỉ vì sự cố chấp của bản thân mình mà bạn đã làm sai nhiều chuyện với gia đình của mình.

Công việc: Mệnh chủ trong ngày có Thiên Tài đứng mệnh nên bạn làm gì cũng có vẻ thuận lợi hơn những người khác.

Tài chính: Tuổi Dần đừng quan tâm người khác nói gì nhé chỉ cần bạn giữ nguyên tài chính của mình là được. Đường tài lộc nhờ Thủy sinh Mộc nên không có nhiều khoản chi tiêu phát sinh, bạn cũng dư dả hơn nhiều, chỉ cần điều chỉnh thêm một chút thì không có gì đáng lo.

Cẩn trọng: Hãy thả lỏng mình một chút, nhưng đừng mua sắm gì vì rất dễ bị hớ.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

4. Tuổi Mão

Tình duyên: Nếu bạn đang hẹn hò, người ấy có thể muốn một cam kết lâu dài. Bạn sẽ hạnh phúc nếu tìm được người có chung sở thích.

Công việc: Tuổi Mão đừng chỉ vì tư thù cá nhân mà đem nhiều chuyện xấu của đồng nghiệp ra nói nhé. Trong ngày dễ gặp xui xẻo bất ngờ đến từ anh em làm ăn chung, cấp dưới.

Tài chính: Dù hơi bận rộn một chút nhưng bù lại được lộc làm ăn, không thiếu khách hàng tin tưởng.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão sẽ có nhiều chuyện bất ổn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

5. Tuổi Thìn

Tình duyên: Hôm nay chuyện tình cảm có thể thăng hoa.

Công việc: Trong công việc tuổi Thìn đang có nhiều buồn chán và bạn không có ý tưởng nào để làm việc. Nhưng chỉ cần kiên định với công việc hiện tại, không đứng núi này trông núi nọ thì mới có lộc làm ăn, không chừng còn được tăng lương, thưởng nóng.

Tài chính: Mặt tiền bạc cũng chật vật, thời gian này bạn cảm thấy khó kiếm tiền hơn mọi khi. Nếu bạn chi tiêu quá tay cho những món hàng trên mạng mà không tính toán cẩn thận thì có ngày bị “cháy túi”. Cẩn trọng: Tuổi Thìn đừng tha hóa bản chất của mình bạn nhé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

6. Tuổi Tỵ

Tình duyên: Người tuổi Tỵ sắp tới sẽ mất thời gian rất lâu mới có thể giải quyết được chuyện tình cảm cá nhân.

Công việc: Công việc của bản mệnh gặp Thương Quan quấy phá nên dễ bị mất chức, thôi việc hoặc muốn nghỉ làm giữa chừng

Tài chính: tiền bạc không được dư dả, nếu không biết tính toán bạn sẽ lâm vào thế bí.

Cẩn trọng: Trong ngày bạn mệt mỏi vì thiếu sức. Đừng coi trọng bất kỳ tin đồn nào. Điều này chỉ tạo ra căng thẳng và lo lắng không cần thiết. Hãy tin vào khả năng phán đoán của bản thân trong tình huống căng thẳng và đặc biệt tránh nói ra điều gì đó mà bạn chưa chắc chắn.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

7. Tuổi Ngọ

Tình duyên: Tuổi Ngọ nên duyên với những người tuổi Mùi vì họ sẽ mang đến nhiều may mắn cho bạn.

Công việc: Những bạn làm kinh doanh buôn bán thực phẩm, đồ áo đắt khách hơn thường ngày.

Tài chính: Đầu óc dạo này cũng căng thẳng vì tiền bạc, Ngọ cho người ta nợ tiền nhưng khi đòi lại thì khó như hái sao trên trời. Việc gì cũng cần đến tiền nhưng làm ăn khó khăn, xoay xở cực vất vả.Cẩn trọng: Người tuổi Ngọ cần cảnh giác với những người tuổi Hợi.

Cẩn trọng: Bạn không nên làm gì khiến cho đồng nghiệp cảm thấy có ác cảm với bạn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

8. Tuổi Mùi

Tình duyên: Tuổi Mùi sắp tới đây bạn sẽ có bước ngoặt rất lớn liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Đây cũng là ngày tốt cho các bạn muốn cưới hỏi, tỏ tình.

Công việc: Con giáp này nên xuất hành về hướng Nam mới tìm được người giúp mình trong công việc sắp tới. Các mối quan hệ hài hòa nên bạn hoàn toàn có thể an tâm để chuyên tâm cho công việc và sự nghiệp, công danh

Tài chính: Tử vi dự báo muốn để tiền bạc phát triển có lẽ con giáp này cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Cẩn trọng: Cho người khác vay tiền phải tìm hiểu thật kỹ trách trường hợp vay dễ trả khó.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

9. Tuổi Thân

Tình duyên: Tuổi Thân dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận chuyện người kia không còn tình cảm với bạn nữa.

Công việc Ngày mới tuổi Thân được Chính Quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác.

Tài chính: Con giáp giỏi thích ứng này dù là kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều đạt được thành tích tốt trong thời gian tới đây. Có làm thì mới có ăn, có siêng năng cần cù thì sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt.

Cẩn trọng: Cố gắng không quá chỉ trích hoặc khắt khe với những người xung quanh. Đừng chống lại cả thế giới.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

10. Tuổi Dậu

Tình duyên: Tuổi Dậu rất lo lắng vì chuyện của mình chẳng được ai giúp đỡ - đây là điều mà bạn vẫn canh cánh trong lòng.

Công việc: Con giáp này hãy hạn chế suy nghĩ quá nhiều chuyện liên quan đến đồng nghiệp của mình nhé.

Tài chính: Tài chính của tuổi Dậu bước vào giai đoạn ổn định, bạn có một khoản tiết kiệm phòng thân từ trước phòng lúc ốm đau.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn về công việc. Có nhiều người đang ghen ăn tức ở với sự thành công của bạn nhưng không làm được gì cả vì họ đâu có giỏi bằng bạn

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

11. Tuổi Tuất:

Bạn luôn là một người bạn đáng tin cậy. Sự hào phóng và tinh thần hỗ trợ những người bạn yêu thương của bạn được đánh giá cao.

Tình duyên: Tuổi Tuất không nên tiếp xúc với người tuổi Hợi vì họ khiến cho chuyện tình cảm của bạn không đi đến đâu. Chuyện tình duyên không nên ép buộc, rồi sẽ có một người phù hợp với bạn xuất hiện.

Công việc: Cơ hội thăng tiến đang ở rất gần rồi, tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé.

Tài chính: Trong chuyện kiếm tiền, bạn cần tỉnh táo tránh sa vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Có nhiều người đang muốn cướp đường làm ăn của Tuất.

Cẩn trọng: Nay bạn cũng phải hạn chế cho vay tiền hay mang quá nhiều tiền bên người.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

12. Tuổi Hợi:

Tình duyên: Chuyện tình cảm của bạn gặp chút rắc rối, hiểu lầm. Bạn nên kiên trì giải thích chứ không nên nóng vội mà hỏng việc.

Công việc: Tử vi 12 con giáp cho thấy bạn bị nhiều người làm cho nhiễu loạn tâm trí vì vậy sẽ không thể làm gì khác được. Công việc chậm phát triển, hay bị hoãn giữa chừng vì có Chính Ấn chiếu mệnh

Tài chính: khá ổn định nhờ hai hành Thủy tương hòa. Dù vậy bạn cũng cần cẩn thận một chút trong chi tiêu, tránh hoang phí, mua những đồ không dùng đến

Cẩn trọng: Tuổi Hợi hãy cẩn thận với những gì mà mình gây ra nhé.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.