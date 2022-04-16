Tử vi 12 con giáp ngày 17/04/2022: tuổi Thìn có thể sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất hôm nay Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở, cục diện Tam Hợp giúp đỡ cho vận trình của người tuổi Mùi

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, người tuổi Tý trong hôm nay gặp không ít sóng gió. Bạn có nguy cơ đối mặt với những cuộc tranh luận, cãi vã mà không đạt được mục đích nào, đã vậy còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa khí chung. Kẻ tiểu nhân cũng xuất hiện ở thời điểm này để gây thêm bất lợi cho bản mệnh, bạn chớ nên lơ là cảnh giác.

Chuyện tình cảm con giáp này cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Bản mệnh căng thẳng vì nhiều chuyện nên mất kiên nhẫn, dễ nổi nóng vì những chuyện không đâu. Người ấy cảm thấy tổn thương khi bị trách móc bởi những chuyện mình không hề làm, cũng chẳng có lỗi lầm gì.

Dù có Thiên Ấn là cát tinh chiếu mệnh song những rắc rối mà những chú Chuột phải đối mặt không nhỏ khiến bạn vất vả tìm đủ mọi cách để xoay sở. Công việc khó đạt hiệu suất ổn định như thường ngày, các hạng mục nhiệm vụ tồn đọng hàng loạt.

Tuổi Sửu

Hôm nay Quý nhân Tam Hội sẽ đến bên người tuổi Sửu và mang cho con giáp cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng nhờ thế mà trở nên sáng rõ hơn trước nhiều lần.

Tỷ Kiên chiếu mệnh, sự xuất sắc của bạn có thể là cái gai trong mắt những kẻ xấu bụng. Họ chỉ muốn ngay lập tức hạ bệ bạn xuống. Hãy đề cao cảnh giác, chớ hành động khinh suất, để kẻ tiểu nhân có cớ hãm hại nhé.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa bạn và người cứ ngày một tồi tệ hơn. Những hiểu lầm không hóa giải cứ ngày một lớn dần khiến cả hai trở nên thờ ơ và lạnh nhạt với nhau hơn. Hãy ngồi lại và cùng chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, đừng để đến khi quá muộn.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 17/4/2022 của 12 con giáp, nôm nay tuổi Dần đôi khi nên biết khen ngợi, nịnh đối phương để đem tới lợi ích cho mình.

Điều tốt là bạn sẽ gặp được nhiều bạn bè mới, mối quan ăn mới giúp bản thân có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhưng đề phòng đông người thì rắc rối, nhiều ý kiến trái chiều. Mối nguy hiểm về thị phi sẽ đánh gục vận tiền bạc của bạn.

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão có thể thoải mái tận hưởng ngày thứ 7 này khi có được sự ủng hộ của cục diện Hợi Mão Bán Hợp này. Dù là với người làm công ăn lương, người kinh doanh hay người theo đuổi sự nghiệp học hành thi cử đều có thể đón tin vui đạt được thành tích cao trong ngày này.

Thiên Quan rình rập cảnh báo con giáp này cần phải luôn có lòng đề phòng với những người không đáng tin cậy xung quanh bạn. Không phải ai cũng có ý tốt với bạn đâu, họ thực chất chỉ muốn mượn sức của bạn để leo lên cao hơn mà thôi.

May mắn là ở bên bạn luôn có một người đồng hành thấu hiểu và quan tâm. Hãy chia sẻ những khúc mắc của bạn với người ấy, chắc chắn cả hai sẽ sớm tìm được đáp án phù hợp.

Tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn có thể sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm đấy. Cát tinh này trao cho bản mệnh may mắn về đường tình duyên, người độc thân dễ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình, đôi lứa thì ngày càng thắm thiết.

Trong thời gian này, cuộc sống của những chú Rồng nhìn chung vô cùng thư thả, không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề đáng lo ngại nào. Tình hình tài chính của bạn cũng tương đối ổn định khi có Chính Tài soi rọi. Các khoản thu, chi đồng đều và không có dấu hiệu bị hao tài.

Cát tinh này trao cho bản mệnh may mắn về đường tình duyên, người độc thân dễ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình, đôi lứa thì ngày càng thắm thiết.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 17/4/2022 của 12 con giáp, nói rằng tính tự tôn của bạn sẽ được thỏa mãn nhờ Chính Ấn. Nhưng nếu đi đường tắt thì sẽ khiến sự nghiệp hôm nay của bạn trở nên tham lam và có hành vi dối trá, bị mọi người chỉ trích và trong trường hợp xấu là khai trừ khỏi đội nhóm.

Hôm nay là ngày mà những người tuổi Tỵ làm nghề dạy học, giáo dục, đào tạo, văn thư, hành chính … sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Dưới tác động của cát tinh Thực Thần, đường tài lộc của người tuổi Ngọ đang vô cùng rộng mở. Thu nhập của bạn trong ngày hôm nay chủ yếu đến từ việc kinh doanh buôn bán. Chuyện làm ăn hanh thông phát đạt, tiền bạc ào ào đổ về tay nhiều không kể xiết, chẳng lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.

Lúc này, bạn nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu để mượn phần cát khí do Thực Thần mang lại, tăng thêm khả năng thành công, mang thêm tài lộc về nhà. Hôm nay có Thần Tài che chở nên mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn.

Thứ 7 này, tình cảm gia đình của những chú Ngựa hài hòa, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà nhanh chóng được hóa giải. Về cơ bản, làm gì tuổi Ngọ cũng hướng tới mọi người xung quanh, biết hy sinh và bao dung nên mọi người luôn ở bên cạnh cùng bạn tháo gỡ khó khăn.

Tuổi Mùi

Hôm nay cục diện Tam Hợp giúp đỡ cho vận trình của người tuổi Mùi trở nên hanh thông thuận lợi hơn trong ngày này. Mọi việc đang tiến triển theo đúng kế hoạch mà bạn đã vạch sẵn từ trước, chỉ cần chuyên tâm và không bị xao nhãng thì bạn hoàn toàn có thể gặt hái được thành công như mong đợi.

Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp này chớ để bản thân vướng vào những chuyện thị phi tranh chấp chốn công sở. Đây có thể là nguyên nhân khiến mọi dự định của bạn đảo chiều và rơi vào bế tắc lúc nào chẳng hay.

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu khởi sắc hơn. Đôi bên dần hóa giải được những mâu thuẫn hiểu lầm từ trước, cả hai nhờ thế mà ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Chỉ cần cả hai luôn tin tưởng vào nhau thì mọi khó khăn chông gai đều có thể vượt qua.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày 17/4/2022 của 12 con giáp, mặt tài vận gặp Thiên Ấn thần sát. Thiên Ấn hành khiển mang theo một ngày tài vận nhiều kế hoạch. Bởi Thiên Ấn đại diện cho tài năng sức sáng tạo và khả năng lên kế hoạch chi tiết.

Có điều Thiên Ấn có tính cách khá phiến diện, lệch lạc. Phàm những người tuổi Thân đều có khả năng về nghệ thuật nên vận kiếm tiền hôm nay khá ngẫu hứng.

Tuổi Dậu

Thiên Quan kéo theo họa tiểu nhân đe dọa vận trình ngày thứ 7 này của người tuổi Dậu. Nguy cơ bị kẻ xấu vây hãm, ném đá giấu tay khiến cho công việc gặp phải trở ngại ở con giáp này là rất lớn. Bạn chẳng thể hoàn thành công việc đúng hạn, hiệu suất sụt giảm, thậm chí còn có thể xảy ra một vài khúc mắc với đồng nghiệp khiến tình hình càng thêm gay go.

Trong một ngày hung họa bủa vây như này, bản mệnh cũng chớ nên vội vàng, bất chấp tất cả để đầu tư mạo hiểm. Bạn có thể mất tiền mất bạc vì không tính toán cẩn thận, đừng để tham lam che mờ mắt mà rơi vào cảnh trắng tay.

Thiên Quan kéo theo họa tiểu nhân đe dọa vận trình ngày thứ 7 này của người tuổi Dậu.

Bù lại, trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất nồng nàn. Đừng quên hâm nóng tình cảm để duy trì ngọn lửa yêu lâu dài bạn nhé. Một bữa tối lãng mạn hoặc một buổi đi chơi riêng là một trong những sự lựa chọn không tồi chút nào.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi Tuất cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định về tiền bạc trong ngày này. Chỉ cần một bước đi sai lầm, bạn có thể mất tất cả, tiền bạc lẫn sự nghiệp mà bạn đã gây dựng bấy lâu.

Lúc này, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân sa vào mật ngọt của người khác, đưa tiền của mình vào những nơi nguy hiểm. Cũng đừng quá dễ dàng tin vào bất cứ ai, kể cả những người thân quen nhất, bạn sẽ chẳng thể biết được họ đang thực sự nghĩ gì hay muốn gì từ bạn đâu.

Ngày Thủy Thổ bất dung, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đôi bên chẳng ai chịu lắng nghe ý kiến của nhau, cứ tiếp tục tranh cãi không ngừng. Đây chính là nguyên nhân khiến tình cảm lứa đôi ngày một rạn nứt, nguy cơ đứng trên bờ vực chia ly là điều khó tránh.

Tuổi Hợi

Thứ 7 này, công việc của người tuổi Hợi tiến triển thuận lợi, hợp tác làm ăn, kinh doanh suôn sẻ, lợi nhuận đem về bỏ túi. Người làm công ăn lương sẽ thấy công việc tất bật hơn, nhưng đồng nghĩa với việc sẽ đạt được hiệu suất cao, có thể được thưởng nóng theo doanh thu.

Lại thêm sự tương trợ của Chính Ấn, dù khối lượng công việc khá nhiều, nhưng mệnh chủ thông minh, tháo vát, lại quan hệ rộng nên làm việc trôi chảy đều đều, khó khăn ắt có quý nhân phù trợ. Về cơ bản, nếu giữ thái độ sống hài hòa, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn với bạn.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của tuổi Hợi không được tốt. Vì những chuyện không đâu mà hai bên quay sang giận hờn, cãi vã quả thực không đáng. Đừng để không khí gia đình ngột ngạt như vậy, ảnh hưởng lớn tới tinh thần của các thành viên.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!