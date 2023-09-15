Tử vi 12 con giáp ngày 16/9/2023: 3 con giáp giàu sang nở muộn, khổ trước sướng sau, vận may lội ngược dòng không ngờ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 16/9/2023, tuổi Sửu may mắn trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tính tình xởi lởi buôn bán thuận lợi. Người nào kinh doanh hàng ăn thì sẽ nhận thêm được nhiều khách mới trong ngày.

Tình cảm ở mức bình ổn. Trước khi làm việc gì hãy tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè xem, biết đâu họ giúp được bản mệnh. Bận đến mấy thì cũng nên bỏ ra thời gian quan tâm gia đình nhiều hơn một chút, bản mệnh vốn dĩ dễ gần, vậy thì trước hết hãy cởi mở với người thân.

Vận tài lộc dễ có may mắn bất ngờ, tiền tài lộc lá vào như nước. Làm ăn vẫn đang trên đà tăng tiến, bản mệnh cần cởi mở hơn một chút thì quý nhân mới đem tiền đến. Tuy nhiên con giáp này có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong khoảng thời gian tới vì vừa rồi đã tiêu tốn không ít tiền.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tầm nhìn tốt, có thể chịu đựng được thử thách của thực tế và rất kiên nhẫn. Theo tử vi, họ là những người có kỹ năng phân tích, đồng thời có thể đánh giá chính xác các tình huống và đưa ra quyết định sáng suốt. Họ không ngừng làm giàu thêm cho bản thân mình, học hỏi và trở nên xuất sắc.

Bước sang thứ Bảy ngày 16/9/2023, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn, tài lộc dồi dào. Người tuổi này vốn có chí tiến thủ, sẽ không bằng lòng với sự ổn định và nhàn hạ mà không ngừng nỗ lực, tích cực học hỏi để tiến lên. Sự cố gắng và năng lực của họ sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và ghi nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 16/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vững chãi, giúp người khác an tâm khi chia sẻ câu chuyện với bạn.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh đã có những thay đổi mới, công việc hiện tại cho bạn những nguồn cảm hứng mới.

Tình duyên: Người tuổi Mùi khá thận trọng trước những mối quan hệ lần đầu gặp gỡ, bạn không phải tuýp người dễ dãi.

Tài lộc: Biết cách kinh doanh đồ hiệu khi bạn chưa có nhiều nguồn thu nhập.

Sức khỏe: Chú trọng vào những bữa ăn có nhiều rau xanh, hạn chế tinh bột khi bạn đang xiếc cân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.