Tử vi 12 con giáp ngày 04/11/2022: Tuổi Mão có cơ hội đổi vận, tuổi Dậu vận thế sáng sủa, có thể gặp được quý nhân giúp đỡ

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý chớ dao động lớn, phải luôn có những bước dự phòng.

Tuổi Tý Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý chớ dao động lớn, phải luôn có những bước dự phòng.

Công việc: Muốn từ chức thì trước hết phải tìm một công việc tốt, hiện tại kinh tế khó khăn, nếu không chuẩn bị kỹ càng, rất có thể sẽ còn tệ hơn hiện trạng.

Tình duyên: Ngày càng có nhiều điều trái ý với người yêu, không giải quyết được những khúc mắc này có thể sẽ đi đến con đường chia tay.

Tài lộc: Tài vận hôm nay ở mức trung bình, ham tiêu dùng rất mạnh, lúc nào cũng muốn mua, vượt quá khả năng chi trả.

Sức khỏe: Có chút hư hao, cẩn thận viêm họng.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế bình thường, nên chủ động hơn, gặp khó đừng nản.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay đặc biệt không tốt, nếu không yêu thì dù bạn có dành tất cả cho người ấy, người ấy cũng không để đến bạn, vì vậy đừng để bản thân yêu quá thấp kém.

Công việc: Bạn phải chủ động khi tìm việc, nộp thêm hồ sơ, đừng nản chí dù bị từ chối, bạn phải tin rằng cơ hội dành cho những người có sự chuẩn bị.

Tài lộc: Tình hình tài chính tổng thể hôm nay khá tốt, biết cách quản lý tiền bạc của bản thân.

Sức khỏe: Nên uống nước ấm vảo buổi sáng, đừng để miệng khô.

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế bình thường, nên chủ động hơn, gặp khó đừng nản. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế có chút lên xuống, đừng để tình cảm lấn át lý trí.

Tình duyên: Vận số tình cảm hôm nay hanh thông, đừng cố làm kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của người khác, thân phận như thế này chỉ khiến người khác coi thường, chưa chắc đã dẫn đến tình yêu cuối cùng.

Công việc: Công việc tổng thể tương đối suôn sẻ, bạn nhanh chóng hiểu được ý của cấp trên nên làm việc gì cũng thuận lợi, cũng có thể khiến lãnh đạo rất hài lòng.

Tài lộc: Đừng tùy tiện cho người khác mượn tiền, nếu không sẽ không bao giờ lấy lại được.

Sức khỏe: Ngủ sớm dậy sớm làm việc tốt hơn, đừng thức khuya quá nhiều.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có cơ hội đổi vận nhưng phải tự tin hơn.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay không tệ, nếu cư xử đúng mực, tự nhiên với người mình thích sẽ để lại ấn tượng rất tốt cho đối phương, sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa.

Công việc: Hãy tự tin vào bản thân, nắm bắt cơ hội, cố gắng hết sức để thể hiện năng lực trước mặt lãnh đạo,

Tài lộc: Cần chú ý, mỗi khi chi tiêu đều phải thống kê, nếu không sẽ không biết tiền của mình đi đâu.

Sức khỏe: Ổn định, không có vấn đề gì lớn.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn chú ý chi tiêu, cẩn thận phải vay mượn.

Tình duyên: Đừng lúc nào cũng quan tâm đến bản thân mà phớt lờ cảm xúc của đối phương. Một số mối quan hệ trở nên tồi tệ do quản lý không tốt.

Công việc: Khối lượng công việc trong tay rất lớn, đã vượt quá tải sức cá nhân rồi. Phải chăm sóc cơ thể của bạn để có thể tiếp tục làm việc tốt hơn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay ở mức vừa phải, đừng tiêu tiền xa hoa, nếu không cuối tháng sẽ trở thành rỗng túi, phải vay mượn khắp nơi.

Sức khỏe: Rụng tóc có thể liên quan đến căng thẳng, đừng để bản thân quá áp lực.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế bình thường, có chút áp lực, cần nâng cao tinh thần hơn.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay ở mức trung bình, người không thích thì không nên để hy vọng cho nhau, hy vọng càng nhiều thì cuối cùng thất vọng càng lớn, mối quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn đóng băng.

Công việc: Có chút áp lực, xung quanh là đồng nghiệp hướng nội, ngày nào cũng bận làm thêm giờ, yêu cầu công việc ngày càng cao nên sẽ hơi hụt hơi.

Tài lộc: Vận trình tài chính hôm nay không tệ, thu nhập có thể hỗ trợ đầy đủ cho các khoản chi tiêu hàng ngày, còn dư dả nên tiết kiệm.

Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận đường tiêu hóa, đừng ăn đồ chế biến sẵn nhiều.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đừng lãng phí thời gian vào chuyện vô bổ, cơ hội không đợi ai.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay không tệ, mối quan hệ với người yêu rất ổn định, cha mẹ cũng rất hài lòng về mối quan hệ này, có thể đưa chuyện cưới xin vào trong lịch trình.

Công việc: Không tập trung nhiều vào công việc, thay vào đó là tán gẫu với đồng nghiệp xung quanh, điều này rất lãng phí thời gian.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay không tệ, có một số cơ hội kiếm tiền rất tốt cần phải nắm chắc, cơ hội không chờ đợi ai, có thể sẽ sớm vượt lên dẫn trước.

Sức khỏe: Tạm ổn, ho khan vào buổi tối cũng cần chú ý.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi đừng quá tự kiêu, phải hiểu rõ bản chất vấn đề rồi mới quyết định.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay khá ổn, nhiều người khác giới quan tâm đến bạn hơn, nhưng đừng quá tự mãn, nếu không bạn sẽ mất điểm.

Công việc: Có bổn phận phải làm tốt công việc, đừng lúc nào cũng than phiền nhiều điều này, chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ có làm tốt công việc của mình thì bạn mới có thể phát triển nhanh hơn.

Tài lộc: Tài vận hôm nay ở mức vừa phải, tiêu chút tiền để có thêm thu nhập chứ không phải chỉ là hưởng thụ vật chất nên phải phân biệt rõ ràng.

Sức khỏe: Ổn định, cân đối dinh dưỡng tốt hơn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cân nhắc lại hướng đi của bản thân, phải hiểu rõ giá trị đồng tiền.

Tình duyên: Tạm ổn, tình yêu là do chính mình giành lấy, đừng sợ bị từ chối, có khi thành công ở ngay gần rồi.

Công việc: Nếu bạn cảm thấy công việc mình đang làm không phải là điều mình thực sự yêu thích, hàng ngày cứ làm việc một cách thụ động đã tiêu hao hết năng lượng của mình thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc chuyển việc.

Tài lộc: Phải thiết lập một cái nhìn đúng đắn về tiền bạc. Đừng luôn nghĩ rằng tiền bạc không quan trọng lắm, bạn sẽ hối hận khi cần đến nó vào một ngày nào đó.

Sức khỏe: Hạn chế rượu bia, không nên nhậu nhẹt quá nhiều.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế sáng sủa, có thể gặp được quý nhân giúp đỡ.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay khá ổn, bạn có thể tìm cơ hội rủ người mình thích đi chơi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua nhiều cách khác nhau.

Công việc: Ngày suôn sẻ trong công việc, bạn có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, nhiều vấn đề đều có thể xử lý tốt mà không cần tốn thêm công sức chút nào.

Tài lộc: Bắt đầu kinh doanh nhỏ và tích lũy được hũ vàng đầu tiên.

Sức khỏe: Ăn trái cây cũng phải chú ý, không được ăn thay cơm, đặc biệt là quả nhiều đường.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đừng để quá mệt.

Tình duyên: Không mấy suôn sẻ, một khi nhận thấy mục tiêu cuộc sống của mình hoàn toàn khác với nửa kia của mình, bạn sẽ lựa chọn thỏa hiệp hoặc dứt khoát ra đi.

Công việc: Một ngày phải tăng ca, gấp rút hoàn thành một số công việc nên nhiệm vụ còn tương đối nặng nề. Nhưng đừng để bản thân mệt mỏi, bạn nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, như vậy hiệu quả công việc sẽ cao hơn.

Tài lộc: Phải hình thành thói quen cất giữ, tiết kiệm tiền trong tài khoản, ghi rõ thu chi để có thể biết được tiền đi đâu.

Sức khỏe: Đề phòng cách bệnh về đường hô hấp.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 04/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi cân đối chi tiêu, đừng để xảy ra khủng hoảng tài chính.

Tình duyên: Ở nhà lâu ngày sẽ không gặp được người ưng ý, phải ra ngoài xem thêm, biết đâu duyên số sẽ đến.

Công việc: Có năng lực cao, giỏi quan sát, trí tuệ cảm xúc tương đối cao nên như cá gặp nước ở nơi làm việc, sẽ sớm được các nhà lãnh đạo trọng dụng.

Tài lộc: Tổng thể tài lộc hôm nay ở mức trung bình, mọi khoản tiền đều phải tính toán kỹ lưỡng, nhất là chi tiêu lớn. Khi chi tiêu hoàn toàn lớn hơn thu nhập, ắt hẳn sẽ có cảm giác khủng hoảng.

Sức khỏe: Thời tiết thay đổi, nhớ giữ ấm cho cơ thể.

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