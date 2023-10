Tử vi 3 ngày tới (4/11 - 6/11), 3 con giáp mở mắt ra đã thấy tiền tài, quý nhân mở đường, công danh sự nghiệp hanh thông, sáng chói không ai sánh bằng

Tuổi Sửu 3 ngày này may mắn được sao Thổ Tú chiếu mệnh mang đến sự nhẹ nhõm, thoải mái; bằng một tinh thần lạc quan con giáp này làm việc với tâm thế hồ hởi, phấn khởi và có cảm giác thích thú. Từ đó mà thu về tay không ít lợi nhuận vượt ngoài sức tưởng tượng.

Theo các chuyên gia phong thủy, 3 ngày tới là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ tháng nào trước đây, và do đó, sẽ tích lũy được 1 số vốn đáng nể vào dịp cuối năm.

Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên thực hiện những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng, vì khả năng thành công là rất cao.

Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng, cái may mắn của tuổi Hợi không nằm ở các cơ may "từ trên trời rơi xuống", do đó, muốn giàu có, họ phải thật chăm chỉ và nỗ lực, vì càng chăm chỉ thì họ sẽ càng thu về được nhiều hơn.

3 ngày tới là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người thông minh, nhanh nhạy, có học lực tốt, có khả năng nhanh nhạy để nắm bắt các cơ hội vụt qua. Nhờ đó, họ luôn có khả năng phát triển sự nghiệp, ngày càng tiến lên vị trí cao hơn.

Con giáp này đối mặt với mọi vấn đề một cách bình tĩnh, lạc quan, luôn tìm được "ánh sáng cuối đường hầm" để mở ra con đường mới trong cuộc đời.Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều người hữu ích trong và ngoài nơi làm việc, nhờ đó mà giảm bớt áp lực cuộc sống.

Trong 3 ngày tới, con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên. Họ trút được ưu phiền, thu nhập tăng lên đáng kể, áp lực cuộc sống tan biến.

Trong 3 ngày tới, con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo