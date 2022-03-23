Tử vi 101 ngày tới, Cát Tinh soi chiếu, gánh lộc về nhà, 3 con giáp VẬN MAY liên tiếp, CÔNG DANH vẻ vang, TIỀN VÀNG chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 01:51

Tử vi 101 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vượng phát, tiền của dư dả, sống đời giàu sang, phú quý.

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn trong 101 ngày tới vận trình phất lên như diều gặp gió. Công việc của con giáp tiến triển thuận lợi, bạn chỉ cần làm việc hết mình thì sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Các mối quan hệ xã giao của con giáp trở nên hài hòa. Quý nhân mang đến cho con giáp những ý tưởng làm ăn mới lạ, mở ra một tương lai rực rỡ.

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Người tuổi Thìn trong 101 ngày tới vận trình phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Mọi việc của người tuổi Tý trong vòng 101 ngày tới diễn ra hanh thông, xuôi thuận. Con giáp may mắn xử lý tốt các vấn đề vướng mắc bất chợt xảy ra. Bản mệnh thuận lợi thăng quan tiến chức, có được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Tài lộc của con giáp trong giai đoạn này dư dả, thoải mái. Con giáp có cơ hội thu về những nguồn lợi khổng lồ từ những phi vụ làm ăn trước đó.

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Mọi việc của người tuổi Tý trong vòng 101 ngày tới diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

101 ngày tới là ngày đại cát với người tuổi Dậu. Con giáp có được những thành tựu nhất định và nhận về sự nể trọng của mọi người. Tuy bị tiểu nhân vì ghen tỵ cố ý phá hoại sự nghiệp nhưng với phước khí hiện tại, con giáp có thể vượt qua dễ dàng. Tài vận của con giáp này cũng vô cùng sáng sủa. Dậu kiếm tiền nhiều vô kể, có được cuộc sống giàu sang phú quý.

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101 ngày tới là ngày đại cát với người tuổi Dậu- Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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