Tử vi 7 ngày tới (23/3 - 29/3), TÀI LỘC thênh thang, VẬN MAY thăng hạng, 3 con giáp làm gì cũng xuôi thuận, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà, phất lên giàu sang, sống trong nhung lụa

Tử vi 7 ngày tới (23/3 - 29/3), 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, công danh phát đạt, tiền tài của cải chất đầy trong kho.

Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới vận trình suôn sẻ, phúc khí ngập tràn. Con giáp may mắn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, có được thành công vượt ngoài mong đợi. Bản mệnh có cơ hội làm ăn lớn, mở ra con đường mới hứa hẹn mang về nhiều lợi nhuận khổng lồ. Tình duyên của con giáp khá êm đềm. Vợ chồng sẽ ít mâu thuẫn, tình cảm gia đình hài hòa, đầm ấm. Nếu còn độc thân thì cũng trở nên vượng đào hoa, tìm được đối tượng hợp ý.

Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới vận trình suôn sẻ, phúc khí ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão trong 7 ngày tới tài lộc khởi sắc, thăng tiến không ngừng. Nhờ Tam Hợp che chở mà công việc của con giáp dù gặp khó thế nào cũng vượt qua dễ dàng, có điềm báo thăng tiến mạnh mẽ. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều phát tài phát lộc, thu nhập nhiều nguồn, làm ăn suôn sẻ. Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Bản mệnh luôn giữ cơ thể khỏe mạnh cùng tinh thần minh mẫn để vượt qua khó khăn.

Người tuổi Mão trong 7 ngày tới tài lộc khởi sắc, thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất vận trình hanh thông, công danh phát đạt trong 7 ngày tới. Con giáp có được thiện cảm từ người xung quanh nên thường có quý nhân giúp đỡ vượt qua đại nạn. Vận may này không phải ai cũng có nên con giáp hãy tận dụng thật thông minh, không nên quá ỷ lại kẻo vướng phải thị phi. Vận trình tài lộc của con giáp may mắn này đang trên đà thăng tiến. Bản mệnh phát tài phát lộc, thu nhập dồi dào, tiền nong không có gì để lo nghĩ. Người tuổi Tuất vận trình hanh thông, công danh phát đạt trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng vào ngày Tết Hàn Thực, lột bỏ vận xui, quý nhân che chở, 3 con giáp nghênh đón tiền tài, sự nghiệp phát triển, có nhiều cơ hội tiến thân đổi đời Tết Hàn Thực là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa trên thế giới. Cùng xem 3 con giáp may mắn nào sẽ phất lên trong ngày lễ đặc biệt này nhé.

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