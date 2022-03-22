Đúng vào ngày Tết Hàn Thực, lột bỏ vận xui, quý nhân che chở, 3 con giáp nghênh đón tiền tài, sự nghiệp phát triển, có nhiều cơ hội tiến thân đổi đời

Tết Hàn Thực là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa trên thế giới. Cùng xem 3 con giáp may mắn nào sẽ phất lên trong ngày lễ đặc biệt này nhé.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi Tết Hàn Thực liên tiếp gặp may, công danh thăng tiến. Con giáp không ngừng cố gắng và luôn tin tưởng bản thân nên sẽ đạt được những thành tựu to lớn từ sự nghiệp. Con đường tài lộc của Mùi cũng vì thế mà tăng đáng kể. Bên cạnh thu nhập từ công việc đang làm, bản mệnh còn có thêm những nguồn thu nhập khác giúp cho việc chi tiêu trở nên rộng rãi, thoải mái hơn.

Người tuổi Mùi Tết Hàn Thực liên tiếp gặp may, công danh thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong ngày Tết Hàn Thực vận trình vượng sắc, vận may ngập tràn. Dưới sự hỗ trợ của Cát Tinh, con giáp khởi sự thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Đây là điềm báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc, con giáp hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để trở nên giàu có. Bên cạnh đó, trong thời gian này, bản mệnh có thể gặp được tri kỷ của đời mình, cùng nhau gắn bó trên con đường phía trước.

Người tuổi Thân trong ngày Tết Hàn Thực vận trình vượng sắc, vận may ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong Tết Hàn Thức vượt vận giàu sang, phất lên phát đạt. Nhờ năng lực và tinh thần trách nhiệm, con giáp này thường gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Những kế hoạch bản mệnh mong đợi sẽ trở thành sự thực. Cuộc sống của con giáp may mắn này từ đây có nhiều khởi sắc. Con giáp thu được lợi nhuận to lớn từ những dự án, kế hoạch thành công trước đó. Bản mệnh không cần bận tâm đến tài chính trong một thời gian.

Người tuổi Hợi trong Tết Hàn Thức vượt vận giàu sang, phất lên phát đạ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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