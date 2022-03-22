Thần Tài ban lộc, Nguyệt lão se duyên, 3 con giáp đón nhận hỷ sự, TIỀN CỦA đầy nhà, TÌNH DUYÊN rực rỡ, vận trình hanh thông, xuôi thuận trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 18:40

Trong 3 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào, vận trình thông thuận.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới vận trình thăng tiến, làm ăn khá giả. Bản mệnh được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, dễ thành đại sự, tài lộc bội thu. Bên cạnh đó, Con giáp có thêm một vài nguồn thu khác từ các công việc làm thêm, đầu tư kinh doanh. Nếu biết nắm bắt cơ hội, không biết chừng bản mệnh có thể chạm đến nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp. 

Gia đạo của con giáp cũng có nhiều thay đổi lớn. Mâu thuẫn giữa các thành viên được giải quyết giúp tình cảm gia đình được thắt chặt hơn.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới vận trình thăng tiến, làm ăn khá dã - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới phúc khí đầu trời, làm ăn phát đạt. Những cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp, bản mệnh thu được thành công to lớn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Các mối quan hệ xã hội cũng rất phát triển mang đến cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến mới. Nếu biết chọn đúng thời cơ cũng như hạn mục phù hợp với mình, Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm có những thay đổi tích cực. Con giáp nếu còn độc thân sẽ nhận được tin vui từ Nguyệt Lão, tìm được đối tượng ưng ý.

con giap may man 2
Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới phúc khí đầu trời, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, sự nghiệp hưng thịnh. Nếu có ý định thực hiện những kế hoạch, dự định đã ấp ủ từ thì đây là thời điểm lý tưởng nhất để thực hiện. Nhờ có quý nhân phù trợ, con giáp may mắn hóa nguy thành an, phát tài phát lộc. Hợi dần khẳng định vị thế của bản thân, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Về chuyện tình cảm,  con giáp sẽ dễ nhận được sự chú ý từ người khác phái. Con giáp hãy học cách mở lòng để tìm ra người phù hợp.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, sự nghiệp hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Hà Nội: Cô gái đứng cheo leo bên ngoài thành cầu với ý định tự tử, người dân lo sốt vó hết lời khuyên ngăn

Hà Nội: Cô gái đứng cheo leo bên ngoài thành cầu với ý định tự tử, người dân lo sốt vó hết lời khuyên ngăn

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đứng "vắt vẻo" bên ngoài thành cầu định tự tử khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót