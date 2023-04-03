Tử vi 100 ngày tới: 3 con giáp vượt mọi tai ương "giàu nhanh chóng mặt", tiền đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 03/04/2023 20:03

Vượt qua những ngày tháng tai ương, 100 ngày tới sẽ là thời điểm cho 3 con giáp sau đây đổi vận, tiền bạc đổ vào như nước.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn dù là nam hay nữ đều giàu sang và may mắn. Họ dường như sinh ra đã được Thần Tài phù trợ. Vì vậy, chẳng cần nhờ cậy ai con giáp này vẫn sung sướng như tiên, có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ chỉ sau vài năm lập nghiệp.

Năm 2023 sẽ mang đến cho Thìn vô số bổng lộc, hằng ngàn cơ hội làm ăn bạc tỷ. Đặc biệt, trong 100 ngày tới vận mệnh của Thìn sẽ chuyển biến bất ngờ, giúp Thìn chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm chơi tiền cũng ập xuống đầu tới tấp, tha hồ tiêu pha chẳng cần lo nghĩ.

Tử vi 100 ngày tới: 3 con giáp vượt mọi tai ương 'giàu nhanh chóng mặt', tiền đếm không xuể - Ảnh 1
Tuổi Thìn chỉ cần ngồi rung đùi hốt bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

Tử vi trong 100 ngày tới, tinh thần làm việc lên cao sau khi tuổi Dậu sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây chính là khoảng thời gian để tuổi Dậu có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm Tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn. Những người tuổi Dậu sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Người tuổi Dậu hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé.

Tử vi 100 ngày tới: 3 con giáp vượt mọi tai ương 'giàu nhanh chóng mặt', tiền đếm không xuể - Ảnh 2
Tuổi Dậu chỉ an nhàn ngồi đếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý.

Tử vi cho biết trong vòng 100 ngày tới, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Tý càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Tý sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Tý càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Tý cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Tỵ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tử vi 100 ngày tới: 3 con giáp vượt mọi tai ương 'giàu nhanh chóng mặt', tiền đếm không xuể - Ảnh 3
Tuổi Tý gặt hái được nhiều quả ngọt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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