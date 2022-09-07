Tử vi 10 ngày tới (từ 08-18/9/2022): Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, THẦN MAY MẮN bám riết không buông, túi rủng rỉnh tiền,két ngập đầy vàng

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 19:01

3 con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên may mắn ngập tràn, giàu sang nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Là người thích phiêu lưu, khám phá nên Ngọ có óc sáng tạo hơn người. Những sáng kiến ấy sẽ giúp Ngọ khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, thăng chức tăng lương trong năm 2022. Đặc biệt, 10 ngày tới (từ 08-18/9/2022) nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

Càng về cuối năm Ngọ càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại. Không chỉ tài vận, tình duyên của con giáp này cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, đắt đỏ mà ai cũng ước ao có được.

Tử vi 10 ngày tới (từ 08-18/9/2022): Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, THẦN MAY MẮN bám riết không buông, túi rủng rỉnh tiền,két ngập đầy vàng - Ảnh 1
0 ngày tới (từ 08-18/9/2022) nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tuất đều cần cù, chịu thương chịu khó và rất có trách nhiệm. Họ có khát khao đổi đời, ham muốn chinh phục đỉnh cao danh vọng và luôn nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Trong 10 ngày tới (từ 08-18/9/2022), vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực. Họ có vô số cơ hội kiếm tiền, cứ ra đến ngõ là vận may ập xuống đời. Càng hăng say lao động, chí thú làm ăn Tuất càng giàu sang vô đối, đổi đời ngoạn mục.

 

Tuổi Tỵ

10 ngày tới (từ 08-18/9/2022) may mắn ập vào nhà tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

Càng về cuối năm 2022 vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ.

Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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