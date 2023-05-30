Tử vi 10 ngày tới (31/5 đến 9/6):Con giáp Tương Hợp nâng đỡ, sự nghiệp ổn định, tài chính có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều ngày ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 30/05/2023 13:07

Tử vi 10 ngày tới của 3 con giáp này có nhiều biến động lớn.

Tuổi Sửu

Cục diện Xung Thái Tuế kết hợp hung thần Thiên Quan dự báo về 10 ngày tới nhiều hung hiểm với người tuổi Sửu. Trong công việc, có thể bạn sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn và lần này bạn không thể mắc bất kì một sai lầm nào được dù là nhỏ nhất kẻo công sức thành mây khói.

Tử vi 10 ngày tới (31/5 đến 9/6):Con giáp Tương Hợp nâng đỡ, sự nghiệp ổn định, tài chính có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều ngày ảm đạm - Ảnh 1
Các mối quan hệ tại nơi làm việc hay với khách hàng của con giáp này cũng gặp nhiều vấn đề trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ tại nơi làm việc hay với khách hàng của con giáp này cũng gặp nhiều vấn đề trục trặc. Quá trình trao đổi diễn ra không như ý, đôi bên tồn tại nhiều khúc mắc nên khó đạt thành thống nhất, công sức đàm phán từ trước đó gần như không có tác dụng gì. 

Thổ khí vượng báo hiệu về những vấn đề sức khỏe trong 10 ngày tới này có thể xảy ra với người tuổi Sửu. Bản mệnh cần phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, chớ tham công tiếc việc mà quên ăn sẽ dễ gặp bệnh về đường tiêu hóa. Nên nhớ thể chất có khỏe mạnh thì mới làm việc hiệu quả được.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 10 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ cần chủ động giải quyết những hậu quả bản thân đã làm. 

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay tốn nhiều công sức giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ pháp luật. 

Tử vi 10 ngày tới (31/5 đến 9/6):Con giáp Tương Hợp nâng đỡ, sự nghiệp ổn định, tài chính có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều ngày ảm đạm - Ảnh 2
 Tài chính ổn định, c10 ngày tới có người cho tiền tiêu vặt - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm vợ chồng mặn nồng, thường có nhiều thời gian du lịch cùng bạn bè.  

Tài lộc:  Tài chính ổn định, c10 ngày tới có người cho tiền tiêu vặt.

Sức khỏe: Đừng dùng nhiều nước ngọt, không tốt cho đường ruột.

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thân vẫn phát triển ổn định. Con giáp này được cục diện Tương Hợp nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối nên có thể nắm rõ các mục tiêu cũng như phương hướng trong tương lai. Thông qua đó, bản mệnh sẽ sớm gặt hái được những thành tựu vượt ngoài mong đợi cho mình.

Tử vi 10 ngày tới (31/5 đến 9/6):Con giáp Tương Hợp nâng đỡ, sự nghiệp ổn định, tài chính có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều ngày ảm đạm - Ảnh 3
Vận trình tài lộc hao hụt, có thể con giáp này sẽ phải tốn một khoản kha khá cho việc đi chơi, mua sắm cùng bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc hao hụt, có thể con giáp này sẽ phải tốn một khoản kha khá cho việc đi chơi, mua sắm cùng bạn bè. Vì vậy, hãy thật lý trí khi rút hầu bao kẻo không còn một xu dính túi vào cuối tháng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được trọn vẹn. Bạn cư xử thiếu linh hoạt khi giải quyết những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm khiến cho mối quan hệ trở nên gay gắt hơn. Bên cạnh đó, sự bảo thủ và im lặng cũng có thể đang đe dọa tình cảm của bạn.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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