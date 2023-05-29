Trong 10 ngày tới (30/5 đến 8/6): Con giáp thuận buồm xuôi gió, vị thế tăng đáng kể, lộc lá tràn trề, mua thêm két đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 29/05/2023 07:52

Trong 10 ngày tới, vận trình của 3 con giáp này vô cùng sáng sủa.

Tuổi Sửu 

Tử vi trong 10 ngày tới của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui về tài lộc, thuận lợi phát triển nhiều dự án.  

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc “thuận buồm xuôi gió” phát triển tốt về mặt đầu tư tài chính. 

Trong 10 ngày tới (30/5 đến 8/6): Con giáp thuận buồm xuôi gió, vị thế tăng đáng kể, lộc lá tràn trề, mua thêm két đựng vàng - Ảnh 1
Tình cảm cả hai có nhiều rạn nứt, khó níu kéo được khi người ấy muốn quay lại - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm cả hai có nhiều rạn nứt, khó níu kéo được khi người ấy muốn quay lại. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc hôm nay thuận lợi phát tài như ý muốn, tiền bạc đến rủng rỉnh. 

Sức khỏe: Hạn chế ăn đồ ăn quá mặn, không tốt cho thận của bạn. 

Tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày tới cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ thăng tiến đáng kể. Người tuổi Ngọ thực sự đột phá trong công việc của mình, bản mệnh xử lý nhạy bén và linh hoạt khi gặp những tình huống bất ngờ. 

Trong 10 ngày tới (30/5 đến 8/6): Con giáp thuận buồm xuôi gió, vị thế tăng đáng kể, lộc lá tràn trề, mua thêm két đựng vàng - Ảnh 2
Nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại, thì người tuổi Ngọ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam muốn làm mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc như mong đợi. Nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại, thì người tuổi Ngọ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam muốn làm mọi thứ. Tuy làm một việc không mang lại nguồn thu nhập như mong đợi, nhưng có thể giúp tài chính của bạn duy trì và tăng đều đều, thay vì làm nhiều thứ mà không sinh lời được thêm. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên đi xuống, chuyện tình cảm đôi lứa xảy ra nhiều rắc rối. Tuổi Ngọ cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình, dù biết rằng bạn không ác ý nhưng điều đó lại vô tình khiến đối phương tổn thương bởi hành động vô tâm tưởng chừng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị.  

Tuổi Dậu

Theo tử vi 10 ngày tới, tuổi Dậu có tư tưởng bảo thủ, dễ bị mọi người xa lánh. Con giáp này là người có tài, giỏi chịu đựng khó khăn nhưng không thích linh động, phản ứng chưa linh hoạt nên công việc trì trệ.

Trong 10 ngày tới (30/5 đến 8/6): Con giáp thuận buồm xuôi gió, vị thế tăng đáng kể, lộc lá tràn trề, mua thêm két đựng vàng - Ảnh 3
Tham gia những buổi tiệc tùng là cơ hội tốt để bản mệnh làm quen với mối làm ăn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc có dấu hiệu tăng tiến. Con giáp này cần phải kết giao thêm nhiều bạn bè, mở rộng các mối quan hệ làm ăn trong kinh doanh. Tham gia những buổi tiệc tùng là cơ hội tốt để bản mệnh làm quen với mối làm ăn tốt.

Thêm vào đó, trên phương diện tình cảm, vợ chồng thì dễ cãi vã xung đột vì chuyện nhỏ nhặt. Những đôi đang yêu thì đối phương có thể mở lời chia tay, đây sẽ là một cú sốc khá lớn đối với bản mệnh.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiệm nghiệm.

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