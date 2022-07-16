Tử vi 10 ngày tới (17/7 - 26/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp giàu sang phú quý, cát khí hanh thông, công danh suôn sẻ, may mắn kéo đến tận nhà, phúc lành hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 17:59

Tử vi 10 ngày tới (17/7 - 26/7), 3 con giáp may mắn cát khí hanh thông, công danh suôn sẻ, làm gì cũng trở nên thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát khí dư dả. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp đưa các kế hoạch vào hoạt động. Các đồng nghiệp rất muốn tận dụng lời khuyên của bạn về các dự án quan trọng. Bất kỳ sự trợ giúp nào của bạn với đồng nghiệp cũng được đền đáp xứng đáng. Tài vận của Tý dần được cải thiện, bản mệnh thu nhập ổn định, thỏa sức chi tiêu không lo thiếu thốn.

Con giáp sẽ có một tin vui bất ngờ đến với bạn. Giúp tâm trạng của bạn trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Còn về vấn đề tình cảm, chúng ta nên tận hưởng tốt mối quan hệ hiện tại, đừng lo nghĩ. Chúng ta cứ cố gắng làm thật tốt chuyện của mình là được.

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới được Chính Quan nâng đỡ nên đi đâu làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp may mắn này xử lý vấn đề khá nhanh chóng nhờ tài năng cũng như sự nhạy cảm hơn người, một phần là do nền tảng các mối quan hệ bạn xây dựng từ trước đó.

Các mối quan hệ của con giáp này khá hòa hợp. Tình yêu nảy nở, tình thân tốt đẹp, tình bạn gắn bó thân thiết. Bạn cảm thấy tự tin hơn với những kế hoạch sắp tới vì luôn có sự ủng hộ về mặt tinh thần.

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Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới được Chính Quan nâng đỡ nên đi đâu làm gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong 10 ngày tới diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh khẳng định được vị thế, tiếng nói và bản lĩnh của mình. Vận trình tài lộc đón nhận tin vui bất ngờ. Vận may lớn đem tới cho con giáp nguồn thu nhập đáng kể, nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Các cặp đôi có thể duy trì mối quan hệ tình cảm được lâu dài là nhờ sự kiên nhẫn, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, sau mọi sóng gió và trở ngại, tình cảm đôi lứa lại càng thêm thắt chặt và mặn nồng hơn.

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Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong 10 ngày tới diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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