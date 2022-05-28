Tử vi 10 ngày đầu tháng 6: những con giáp sau 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 28/05/2022 11:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "hưởng trọn lộc trời", tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi trong 10 ngày đầu tháng 6.

Tuổi Dần

Công việc của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào trong thời gian tới. Đồng thời, bạn sẽ được thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, cuối năm có khả năng làm giàu. 

Với người độc thân, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn tìm thấy một nửa của mình trong tháng này. Bạn sẽ trở nên vô cùng quyến rũ, khiến cho rất nhiều người bị thu hút và theo đuổi. Tuy nhiên hãy thận trọng và đừng vội vàng đi đến những cam kết. Với những người đang yêu, tình yêu sẽ đầy cháy bỏng và đam mê.

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Người tuổi Dần sẽ khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Vào 10 ngày đầu tháng 6 tới, người tuổi Sửu sẽ cảm nhận được cuộc sống đang dần khởi sắc hơn. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều hỷ sự, những khó khăn vào đầu năm đã đến lúc tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, bạn sẽ dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát.

Những người độc thân có thể tìm thấy một nửa còn lại của mình ở chính tại nơi mình làm việc. Đối phương có thể là đồng nghiệp hoặc một người lớn tuổi hơn họ. Ngoài ra, các cuộc gặp gỡ, hội họp cũng có thể sẽ giúp bạn gặp được người như ý. Với những người đang yêu hay đã kết hôn, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và ngọt ngào trong tình yêu của mình.

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Người tuổi Sửu sẽ cảm nhận được cuộc sống đang dần khởi sắc hơn - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Với bản tính lương thiện, người tuổi Mão sẽ luôn có nhận được sự giúp đỡ trong cuộc sống do đó con giáp này cần phát huy bản tính tốt đep, có như vậy mới dễ dàng có được thành công. Thậm chí, có một vài người may mắn còn có thể có khoản thu ngoài dự kiến. Những định hướng của bạn trước đó hoàn toàn chính xác, dẫu phải trải qua khó khăn nhưng sự thật sẽ chứng minh năng lực của bạn.

Bên cjanh đó, trong vận trình tình cảm, người độc thân sẽ trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, chính bởi vậy, bạn sẽ được nhiều người theo đuổi và có nhiều cơ hội để gặp được một nửa của mình. Trong tình yêu, bạn cần phải kiềm chế lại tính kiểm soát, ghen tuông. Vì vậy, bạn hãy từ tốn và nhẹ nhàng hơn một chút, bởi đối phương có thể sẽ cảm thấy sợ nếu bạn quá nóng bỏng vồ vập.

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Với bản tính lương thiện, người tuổi Mão sẽ luôn có nhận được sự giúp đỡ trong cuộc sống - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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