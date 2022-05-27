Bước sang tháng 5 âm lịch, đảo ngược vận số, những con giáp sau vạn sự hanh thông, phát tài vượt bậc, tiền lẫn tình sáng chói

Tâm linh - Tử vi 27/05/2022 11:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vạn sự hanh thông, phát tài vượt bậc, tiền lẫn tình sáng chói khi bước sang tháng 5 âm lịch.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ vô cùng may mắn, làm việc gì cũng dễ dàng vào tháng 5 âm lịch. Đặc biệt, với những người được cho là sẽ gặp nhiều thách thức, tuy nhiên, bạn cũng có những cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt, bạn lại có cơ may đảo ngược vận số.

Dây cũng chính là lúc Thần Tài độ trì, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khiến cho con giáp may mắn này có thể thực hiện những kế hoạch mình ấp ủ từ lâu vì dễ nhận được nhiều lộc lớn. Thêm vào đó, bạn nên tránh xảy ra xích mích với người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp thì vận đỏ sẽ càng rực rỡ hơn.

con giap
Người tuổi Dần sẽ vô cùng may mắn, làm việc gì cũng dễ dàng vào tháng 5 âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi làm công việc kinh doanh nên nhân cơ hội tốt đẹp để kí kết hợp đồng. Hợp đồng được kí kết trong thời điểm này thường đem lại nhiều lợi nhuận và lợi ích trong tương lai. Trong thời gian này, tuổi Mùi cũng chớ nên chần chừ khi phát hiện ra các cơ hội, có như vậy thì bạn mới trước đối thủ hoặc đồng nghiệp một bước, khiến việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơi nhiều.

Điểm sáng trong vận trình của người tuổi Mùi nằm ở phương diện tình cảm. Với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp bạn có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống.

 

con giap 1
Người tuổi Mùi làm công việc kinh doanh nên nhân cơ hội tốt đẹp để kí kết hợp đồng - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội xây dựng các mối quan hệ xã giao, nhờ quan hệ đồng nghiệp nên sẽ tìm được hướng đi mới cho mình giúp sự nghiệp có sự phát triển mới. Đặc biệt, trong thời gian này, bạn dễ dàng gặt thành công bạn gặt hái được sẽ giúp bạn tiến lên một nấc thang mới trong sự nghiệp.

 

Về vận trình tình cảm, người độc thân với tính tình cởi mở và những thành tích cao trong công việc rất dễ trở nên nổi bật trong mắt người khác giới. Không cần đến người thân quen giới thiệu, tự bạn cũng có thể gặp được những đối tượng khá triển vọng.

 

con giap 2
Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội xây dựng các mối quan hệ xã giao, nhờ quan hệ đồng nghiệp nên sẽ tìm được hướng đi mới cho mình - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/6, trời quang mây hồng, ba con giáp được Thần Tài yêu chiều, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/6, trời quang mây hồng, ba con giáp được Thần Tài yêu chiều, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài yêu chiều, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều vào đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/6.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 41 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 45 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới