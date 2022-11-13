Tử vi 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp vô cùng may mắn, tài lộc tưng bừng, rộn ràng niềm vui, phú quý đề huề

Thầy tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối thắng 10 âm lịch, những con giáp này sẽ cực kỳ giàu có, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng.

Tuổi Dậu Trong các con giáp thì người tuổi Dậu là người chăm chỉ, lại dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy Dậu cũng đeo đuổi đến cùng để thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi trung nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đạt được những điều mình mong muốn. Tử vi cho biết, trong thời gian 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Trong thời gian này do bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà cuộc sống cực kỳ may mắn. Dù người tuổi Dậu có làm gì cũng hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm khiến ai cũng phải ghen tỵ với họ.

Tử vi cho biết, trong thời gian 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Những người tuổi Tuất vốn chăm chỉ hiền lành, chân thành và cực khôn ngoan nên ai khổ mặc ai Tuất vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy hơn người. Tử vi cho biết tuổi Tuất nếu càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, rung đùi hốt tiền đầy tay. Trong thời gian này, những người tuổi Tuất sẽ cực kỳ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Tử vi cho biết rằng, 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu, đời sang trang rực rỡ. Kể cả những người làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, những tháng cuối năm ngập trong nhung lụa ai cũng phải hờn ghen.

Tử vi cho biết rằng, 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu, đời sang trang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão tính tình tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trong thời gian trước người tuổi Mão tích lũy nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc. Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Vận may trời cho còn giúp tuổi Mão sẽ làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được. Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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