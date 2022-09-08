Từ Trung thu (10/9): 3 con giáp gặp thời đổi vận, tha hồ hốt vàng hốt bạc, phú quý ‘chạm nóc’, vận trình nở rộ, cơ hội làm giàu không thiếu

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 15:28

Từ Trung thu (10/9), 3 con giáp được chiếu cố, có cơ hội phát triển, phú quý, gia đạo bình an, tình tiền như ý.

Tuổi Tuất

Từ Trung thu (10/9), tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Mọi phương diện của cuộc sống đều có cải thiện đáng kể, đặc biệt là tài vận.

Hiện tại bản mệnh có thể gặp một chút rắc rối nhưng chỉ cần cố gắng khó khăn sẽ sớm qua. Con giáp này vun đắp tài năng, có cơ hội trổ tài kiếm tiền, chỉ cần nắm chắc cơ hội, tình hình tài chính của con giáp này sẽ có thay đổi đột biển.

Ngoài ra, Tuât cũng cần phải lưu ý đến việc quản lý chi tiêu, tránh việc chi nhiều hơn thu khiến tiền bạc kiếm được cũng nhanh chóng tiêu tan.

Từ Trung thu (10/9): 3 con giáp gặp thời đổi vận, tha hồ hốt vàng hốt bạc, phú quý ‘chạm nóc’, vận trình nở rộ, cơ hội làm giàu không thiếu - Ảnh 1
Con giáp Tuất gặt hái nhiều thành công, vượt qua mọi việc suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người có tính cách hài hước, sáng tạo và sống độc lập. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn thường phải sống xa gia đình thì mới lập nghiệp thành công. Họ có vẻ bề ngoài trông khá vô tâm nhưng sống rất tình cảm và biết yêu thương gia đình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, vì là người thông minh tài giỏi lại có tính cách hóm hỉnh mà họ có nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tử vi học có nói, từ Trung thu (10/9), cuộc sống tuổi Thìn có nhiều bước chuyển biến bất ngờ. Những tháng đầu năm họ có thể đối mặt với khó khăn về vật chất, thậm chí tinh thần cũng gặp nhiều trở ngại, nhưng những tháng cuối năm sẽ được cải thiện đáng kể. Cụ thể, Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ có khả năng phát tài phát lộc.

Từ Trung thu (10/9): 3 con giáp gặp thời đổi vận, tha hồ hốt vàng hốt bạc, phú quý ‘chạm nóc’, vận trình nở rộ, cơ hội làm giàu không thiếu - Ảnh 2
Người tuổi Thìn càng cầu càng trúng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong những con giáp khá tài giỏi và chịu khó xông pha. Tuổi Thân tuy có xuất thân không phải quá cao sang nhưng họ hoàn toàn có thể tự tạo một cuộc sống vinh hoa phú quý trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, tuổi Thân không chỉ vượng tài vượng lộc mà còn là người đứng sau giúp đỡ gia đạo thăng hoa.

Từ Trung thu (10/9), tài vận và sự nghiệp của tuổi Thân "nắm tay" hanh thông thịnh vượng. Tuổi Thân vốn là con giáp khá khiêm tốn, nhưng trong giai đoạn này họ hoàn toàn có thể tham vọng, gửi năng lượng cho vũ trụ, chỉ cần không ngừng tích cực lạc quan thì cuộc sống tương lai sẽ viên mãn cả tình lẫn tiền. Cung Quan Lộc của tuổi Thân trong 3-4 tháng tới cũng có nhiều biến động, nếu vượt qua thì sự nghiệp ổn định vững chắc.

Đặc biệt, đối với một số người làm ăn kinh doanh, cuối năm sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, khả năng làm giàu trong tầm tay.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (9- 10/9), 3 con giáp bước qua xui xẻo, vận may liên tiếp, Hỷ duyên gõ cửa, Thần Tài phát lộc, làm gì cũng trúng

Đúng 2 ngày tới (9- 10/9), 3 con giáp bước qua xui xẻo, vận may liên tiếp, Hỷ duyên gõ cửa, Thần Tài phát lộc, làm gì cũng trúng

Đúng 2 ngày tới (9- 10/9), 3 con giáp có Thần Tài phù trợ, trúng quả may mắn, cơ hội đổi đời đổi vận ngày càng đến gần.

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