Sau Rằm tháng 8, Thần Tài dự kiến 3 con giáp vượt khó, hưởng trọn lộc trời, tháng 9 nảy lộc, tháng 10 phát tài, tháng 11 phú quý, thăng hoa, tiền về chật két, vàng chất đầy nhà

Tử vi năm sau Rằm tháng 8 chỉ rõ, từ Tết Trung thu trở đi, cuộc sống của Dậu sẽ có sự thay đổi ngoạn mục. Các kế hoạch đặt ra từ trước đó sẽ thành công tốt đẹp giúp con giáp này nhận được sự công nhận của sếp và đồng nghiệp. Đường công danh xán lạn sẽ giúp Dậu cải thiện vấn đề tài chính, phất cao không ngờ.

Tuổi Dậu vốn tính tình chăm chỉ, không ngại khó ngại ngổ, không tự ti về xuất thân của mình. Họ luôn lấy khó khăn làm động lực để vươn lên, khẳng định vị trí của bản thân. Do đó, càng về hậu vận, cuộc sống của con giáp này càng thăng hoa, viên mãn.

Sau Rằm tháng 8, tuổi Thìn được cát tinh chiếu mệnh, tài vận không ngừng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách hài hước, sáng tạo và sống độc lập. So với những con giáp khác, người tuổi Dần thường phải sống xa gia đình thì mới lập nghiệp thành công. Họ có vẻ bề ngoài trông khá vô tâm nhưng sống rất tình cảm và biết yêu thương gia đình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành công, vì là người thông minh tài giỏi lại có tính cách hóm hỉnh mà họ có nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tử vi học có nói, sau Rằm tháng 8, cuộc sống tuổi Dần có nhiều bước chuyển biến bất ngờ. Những tháng đầu năm họ có thể đối mặt với khó khăn về vật chất, thậm chí tinh thần cũng gặp nhiều trở ngại, nhưng những tháng cuối năm sẽ được cải thiện đáng kể. Cụ thể, trong tháng 8 và tháng 9 âm lịch, Dần càng gặp được nhiều may mắn, đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ có khả năng phát tài phát lộc. Vốn được định sẵn là con giáp mang mệnh phú quý, cuộc đời họ sẽ trải qua nhiều thăng trầm, nhưng sau tất cả họ vẫn là người được tận hưởng mọi điều tốt đẹp nhất, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm