Từ thứ Tư ngày 31/8/2022, 'thầy phong thủy gọi tên', 3 con giáp này có căn phát tài bất ngờ, biến hung thành cát, làm ăn phát đạt, đổi đời giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 19:00

Từ thứ Tư ngày 31/8/2022, 3 con giáp này đón nhận những sóng gió hạnh phúc, không còn phải vất vả mưu sinh, sự nghiệp hanh thông, tích lũy tài lộc, nghèo khó trở nên giàu có.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Dậu là người lạc quan, khôn ngoan, có tính kiên trì, quyết đoán phi thường. Con giáp này cũng rất dũng cảm chủ động nắm bắt thời cơ để thay đổi vận mệnh.

Từ thứ Tư ngày 31/8/2022, 'thầy phong thủy gọi tên', 3 con giáp này có căn phát tài bất ngờ, biến hung thành cát, làm ăn phát đạt, đổi đời giàu sụ - Ảnh 1
Sự nghiệp không còn bị cản trở, gặp được nhiều quý nhân, tiền đồ ngày càng rộng mở. Nói chung chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là bản mệnh sẽ nâng tầm giá trị bản thân và kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu được trời phú cho đầu óc thông minh cùng với sự nỗ lực của bản thân mà con giáp này thường đạt được mục đích sống, tích lũy nhiều tiền của lúc về già.

Tử vi học dự báo, từ ngày mai (31/8), người tuổi Dậu sẽ khởi sắc cả tình lẫn tiền. Sự nghiệp không còn bị cản trở, gặp được nhiều quý nhân, tiền đồ ngày càng rộng mở. Nói chung chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là bản mệnh sẽ nâng tầm giá trị bản thân và kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Tuất

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Tuất hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, con giáp này được trời ban nhiều phước lành hơn, bản mệnh cũng dễ dàng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, ít khi nào gặp thất bại.

Từ thứ Tư ngày 31/8/2022, 'thầy phong thủy gọi tên', 3 con giáp này có căn phát tài bất ngờ, biến hung thành cát, làm ăn phát đạt, đổi đời giàu sụ - Ảnh 2
Những dự án tưởng chừng thất bại trước kia của con giáp bỗng chống xoay chiều, thành công ngoạn mục. Bản mệnh thu về không ít lợi nhuận, cuộc sống thoải mái, dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 31/8/2022 cho biết, người tuổi Tuất vận trình nhuận phát, may mắn phủ đầy. Những dự án tưởng chừng thất bại trước kia của con giáp bỗng chống xoay chiều, thành công ngoạn mục. Bản mệnh thu về không ít lợi nhuận, cuộc sống thoải mái, dư dả.

Đặc biệt, vào giai đoạn này, người tuổi Tuất sẽ nhận niềm vui bất ngờ về tài lộc. Đây là món quà mà ơn trên ban cho con giáp này vì đã làm việc chăm chỉ.

Tuổi Thìn

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Thìn hoàn toàn có cơ hội trở thành con giáp phát tài vào ngày mai (31/8). Tình hình tài chính của người tuổi này sẽ sớm có dấu hiệu phát triển tích cực do chuyện tiền bạc được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban.

Từ thứ Tư ngày 31/8/2022, 'thầy phong thủy gọi tên', 3 con giáp này có căn phát tài bất ngờ, biến hung thành cát, làm ăn phát đạt, đổi đời giàu sụ - Ảnh 3
Nếu như con giáp tuổi Thìn còn làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương kiếm được nhiều khoản lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tử vi cho thấy người tuổi Thìn chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tự đáng nể. Do bản mệnh tốt nên chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền.

Nếu như con giáp tuổi Thìn còn làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương kiếm được nhiều khoản lợi nhuận. Và trong thời gian này đây cũng là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 17 giờ chiều mai (31/8/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, vận trình thịnh vượng, liên tiếp gặp may, giàu nhanh như chớp

Đồng hồ điểm đúng 17 giờ chiều mai (31/8/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, vận trình thịnh vượng, liên tiếp gặp may, giàu nhanh như chớp

Đồng hồ điểm đúng 17 giờ chiều mai (31/8/2022), những con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố nên cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may măn tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 31/8

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay