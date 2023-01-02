Từ thứ Ba ngày 3/1/2023, 3 con giáp một tay đón tài, một tay đón lộc, mở bát đầu năm, làm ăn suôn sẻ, hạnh phúc ngời ngời

Tâm linh - Tử vi 02/01/2023 13:54

Được Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ thuận lợi bất ngờ từ thứ Ba ngày 3/1/2023.

Tuổi Ngọ

Từ thứ Ba, ngày 3/1/2023, tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ bừng sáng. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Họ không chỉ được cấp trên ưu ái mà còn được đồng nghiệp yêu quý, không gặp phải vấn đề gì đáng kể trong công việc. Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị.

Người làm kinh doanh nên kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian đầu nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết. 

Từ thứ Ba ngày 3/1/2023, 3 con giáp một tay đón tài, một tay đón lộc, mở bát đầu năm, làm ăn suôn sẻ, hạnh phúc ngời ngời - Ảnh 1
Từ thứ Ba, ngày 3/1/2023, tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ bừng sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

 

Theo tử vi, từ thứ Ba, ngày 3/1/2023 là thời điểm tuổi Tuất bùng nổ về tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội để tăng lương tăng thưởng bằng chính nỗ lực của bản thân mình. 

Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng cũng có không ít cơ hội để kiếm thêm tài lộc từ những khoản khác nữa. Bản mệnh nên chịu khó dành thời gian để nắm bắt cơ hội lần này, không phải lúc nào Thần Tài cũng đứng về phía bạn như vậy.

Từ thứ Ba ngày 3/1/2023, 3 con giáp một tay đón tài, một tay đón lộc, mở bát đầu năm, làm ăn suôn sẻ, hạnh phúc ngời ngời - Ảnh 2
Theo tử vi, từ thứ Ba, ngày 3/1/2023 là thời điểm tuổi Tuất bùng nổ về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

 

Người tuổi Hợi từ thứ Ba, ngày 3/1/2023 sẽ có quý nhân trợ giúp nên vận trình tài lộc cũng nhờ đó mà tăng tiến. Nếu có cơ hội đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên chủ động nắm bắt, chắc chắn sẽ có người đến giúp cho thoát khỏi cảnh nguy nan.

Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì chẳng có gì. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch cho riêng mình thì đừng để những chuyện ngoài lề khiến cho mình từ bỏ.

Từ thứ Ba ngày 3/1/2023, 3 con giáp một tay đón tài, một tay đón lộc, mở bát đầu năm, làm ăn suôn sẻ, hạnh phúc ngời ngời - Ảnh 3
Người tuổi Hợi từ thứ Ba, ngày 3/1/2023 sẽ có quý nhân trợ giúp nên vận trình tài lộc cũng nhờ đó mà tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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