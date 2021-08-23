Từ tháng 9 trở đi, top 3 con giáp tài vận thăng hoa, may mắn xuất hiện dồn dập khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 23/08/2021 21:34

Tử vi học có nói, kể từ tháng 9 đến hết năm, có 3 con giáp dưới đây bất ngờ nằm trong danh sách điểm danh của thần tài.

Tuổi Sửu

Năm nay là năm Tân Sửu nên con giáp này phạm ngay phải sao Thái Tuế vì thế mà vận trình trong năm nay không mấy suôn sẻ. Người tuổi Sửu gặp nhiều thứ rắc rối hơn trong công việc hoặc nhiều khó khăn sẽ đến trong cuộc sống. Công việc tuy tiến triển tốt, tiền kiếm được nhưng lại khó tiết kiệm. Vì thế, để hạn chế tối đa việc thất thoát tiền bạc, tốt nhất Sửu nên rõ ràng về chi tiêu.

con giap 1
Khó khăn là vậy nhưng người tuổi Sửu cũng đừng quá lo lắng vì bất kỳ khó khăn nào cũng đều có phương pháp hóa giải - Ảnh: Internet

 

Tử vi cho thấy, kể từ tháng 9 trở đi được coi là thời gian tốt nhất trong năm của người tuổi Sửu. Đây sẽ là cơ hội vàng để  giáp này lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể. Sau bao ngày trồng cây, con giáp này cũng được "hái quả". Do bản tính siêng năng, chăm chỉ, người tuổi Hợi không cảm nhận được vận may đang từng ngày tới gần mình, phải khi thay đổi thực sự lớn, họ mới nhận ra.

Tuổi Tỵ

Tử vi mách rằng những tháng cuối năm 2021, đặc biệt là từ tháng 9 trở đi, người tuổi Tỵ sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên.

con giap 2
Tử vi mách rằng những tháng cuối năm 2021, người tuổi Tỵ sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, con đường sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ được cải thiện, có bước đột phá mới. Vận trình của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc hơn nhờ có nhiều cơ hội mới mở ra, quan trọng là bản mệnh có biết nắm bắt thời cơ hay không.

Đây là thời điểm mà những người làm ăn có thể kiếm được một khoản thu kha khá trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư một thu lời mười, tiền vào như nước. Còn đối với những người làm công ăn lương, công việc sẽ có bước đột phá chẳng hạn như thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Không chỉ tài chính nở rộ mà tình cảm của người tuổi Tỵ cũng thăng hoa, nở rộ, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh kết hôn.

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, con Dê đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Người tuổi Mùi sống rất thật thà, tốt bụng, sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ người khác. Trong cuộc sống, tuổi Mùi là người ưa sự chủ động, không thích ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Con giáp này có lối sống rất thực tế, không bao giờ mơ mộng, ảo tưởng hão huyền. 

con giap 3
Trong 12 con giáp, con Dê đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần - Ảnh: Internet

Đây là con giáp phần lớn sẽ vươn đến thành công và làm giàu bằng chính đôi bàn tay của mình, họ quan niệm số phận cuộc đời, sướng khổ đều do bản thân mình mà ra. Đặc biệt từ tháng 9 trở đi đến hết năm, người tuổi Mùi sẽ được cát tinh soi chiếu, vận may thay đổi từng ngày. Đặc biệt, con giáp này còn được quý nhân từ phương xa mang lại cơ hội làm giàu. Sự nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp trong những tháng cuối năm này.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, làm gì cũng HÁI RA TIỀN, đời sang trang mới

Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, làm gì cũng HÁI RA TIỀN, đời sang trang mới

Tử vi 30 ngày tới, những con giáp dưới đây sẽ có nhiều bước chuyển biến tích cực trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 51 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 57 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ