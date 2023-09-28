Từ ngày 29/9 đến 9/10, 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá, gom vàng - vét bạc về nhà, cơ ngơi đồ sộ, ôm trọn vận vàng son

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 09:18

Theo tử vi, từ ngày 29/9 đến 9/10, những con giáp may mắn dưới đây sẽ ẵm trọn tài lộc, mọi việc thuận lợi và luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Mão

Thời gian qua, người tuổi Mão liên tiếp gặp nhiều khó khăn, xui xẻo ngoài ý muốn. Chuyện tài chính quả thật cũng không mấy khởi sắc, tiền khó kiếm nhưng chẳng đủ để bù lại tiền đã chi. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên nhiều lúc người tuổi Mão thấy chán nản và thất vọng.

Tuy nhiên, từ ngày 29/9 đến 9/10, Mão may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ hội tái ngộ với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước.

Từ ngày 29/9 đến 9/10, 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá, gom vàng - vét bạc về nhà, cơ ngơi đồ sộ, ôm trọn vận vàng son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người kiên định, đối diện với khó khăn họ vẫn kiên định tìm cách giải quyết, khắc phục và tìm mọi cách chinh phục những thứ mình muốn. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ là người luôn nỗ lực để đạt được thành công.

Tử vi cho biết, từ ngày 29/9 đến 9/10, tuổi Tỵ sẽ vượng đường tài lộc, vạn sự hanh thông. Với bản chất dám nghĩ dám làm, thời cơ này là “đòn bẩy” chắp thêm cánh để họ thực hiện những mục đích lớn của đời mình. Ngoài thuận lợi về đường công danh sự nghiệp, người tuổi Tỵ thời gian này còn may mắn trong tình yêu. Với tuổi Tỵ còn độc thân sẽ cặp đôi có cặp, người đã có gia đình thì tình cảm thêm gắn bó, thắm thiết.

Từ ngày 29/9 đến 9/10, 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá, gom vàng - vét bạc về nhà, cơ ngơi đồ sộ, ôm trọn vận vàng son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy, người tuổi Thân cần phải cảm tạ trời đất vì từ ngày 29/9 đến 9/10, bản mệnh sẽ đạt được nhiều điều mong muốn. Thời gian trước, con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ vì bị hung tinh Bàn Cân nhập, khiến cuộc sống căng thẳng, mệt mỏi.

Tuy nhiên, sắp tới có Tài Bạch trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính sẽ vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Mặc dù vận may đến nhưng tuổi Thân cần lưu ý phải có hoạch định rõ ràng, cuộc sống là chuỗi ngày không lường trước được vì thế nếu hôm nay sung túc hãy tiết kiệm cho ngày mai.

Từ ngày 29/9 đến 9/10, 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá, gom vàng - vét bạc về nhà, cơ ngơi đồ sộ, ôm trọn vận vàng son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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