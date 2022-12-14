Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, trở mình thành đại gia, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 17:09

Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, 3 con giáp này hoàn toàn có thể lắc mình trở thành đại gia với nguồn thu khổng lồ, các vấn đề về tài chính được giải quyết triệt để, không còn nỗi lo lắng về tiền bạc thường trực nữa.

Tuổi Thân

Vốn là người thông minh lanh lợi, phàm những chuyện cần tính toán đường xa, cần sự linh hoạt thích nghi với thời cuộc thì con giáp này làm cực kỳ tốt, hiếm ai có thể vượt qua được. Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, công việc của Thân tiến triển tốt, con đường công danh sự nghiệp rộng mở thênh thang, khả năng thăng tiến cũng cao hơn, chuyện tăng lương tăng thưởng cũng không còn quá xa xôi với bản mệnh.

Tài vận của con giáp này cũng được cải thiện rõ rệt. Tiền bạc không cần phải tìm kiếm đâu xa, tài lộc không cầu cũng tự tới, có thể nói tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn có Thần Tài ở bên hỗ trợ, tiền tiêu không hết, tiền kiếm cũng nhiều không đếm xuể. Con giáp này hoàn toàn có thể lắc mình trở thành đại gia với nguồn thu khổng lồ, các vấn đề về tài chính được giải quyết triệt để, không còn nỗi lo lắng về tiền bạc thường trực nữa.

Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, trở mình thành đại gia, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi - Ảnh 1
Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, công việc của Thân tiến triển tốt, con đường công danh sự nghiệp rộng mở thênh thang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình đầy đủ nhưng họ có đủ bản lĩnh để tạo ra sự giàu có cho chính mình. Ưu điểm tuyệt vời nhất của tuổi Mùi là họ luôn biết mình ở đâu, biết nhìn xa trông rộng, thay đổi khuyết điểm để thích ứng với môi trường sống. Người tuổi Mùi luôn biết cố gắng và nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, sau tất cả họ sẽ gặt hái được nhiều thành công như mình mong muốn.

Tử vi học có nói, từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng gặp được cơ hội tốt để phát triển. Trước đây khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ ngày càng thắng hoa tốt đẹp, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có, đặc biệt là sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, trở mình thành đại gia, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi - Ảnh 2
Tử vi học có nói, từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng gặp được cơ hội tốt để phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch là thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tị trên phương diện tài lộc, các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cải thiện cuộc sống. Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Điều quan trọng là bạn hãy xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, dù có gặp khó khăn cũng không lo lạc mất phương hướng. Đặc biệt, chớ nên nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác, kẻo đến lúc mất tiền mất cả danh dự. Bản mệnh cần tập trung phát triển tài lộc. Được người quyền thế giúp đỡ, tuổi Tị có thể giải quyết được rất nhiều khúc mắc trước đây, tiền đồ trở nên bằng phẳng, hanh thông hơn hẳn.

Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, trở mình thành đại gia, vận đỏ chạm nóc, tiền vàng chất cao như núi - Ảnh 3
Từ ngày 22 đến 29/11 âm lịch là thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tị trên phương diện tài lộc, các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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