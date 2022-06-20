Từ ngày 21/6 đến 30/6, 3 con giáp tài lộc bùng nổ rực rỡ, vận trình hanh thông, giàu có lên đời, vạn sự cát lành

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 10:28

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn từ ngày 21/6 đến 30/6, 3 con giáp này có mệnh phát tài, công danh sự nghiệp hưng thịnh, vận trình thuận buồm xuôi gió, giàu lên trông thấy.

Tuổi Sửu

Từ ngày 21/6 đến 30/6, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu cần nỗ lực nhiều hơn. Con giáp may mắn này nhận được cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được lời mời làm việc hoặc tìm được công việc phù hợp hơn.

Nhờ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, họ dễ thương lượng được mức lương khá cao. Người tuổi này nếu làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

con giap may man 3
Từ ngày 21/6 đến 30/6, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Mão vốn chăm chỉ, siêng năng. Họ có phần cứng nhắc, luôn đòi hỏi công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ. Tuổi Mão là con giáp có nhân duyên tốt, biết cư xử khéo léo nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, không thiếu quý nhân phù trợ.

Từ ngày 21/6 đến 30/6, cát vận kéo đến, người tuổi Mão có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ. Con giáp này chỉ cần biết tận dụng cơ hội là sẽ bước lên đỉnh cao thành công.

con giap may man 2
Từ ngày 21/6 đến 30/6, cát vận kéo đến, người tuổi Mão có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 21/6 đến 30/6 sẽ là khoảng thời gian hoàng kim với người tuổi Tuất. Đây sẽ là thời điểm con giáp này có những chuyển biến rõ rệt cả về tài lộc và sự nghiệp. Đặc biệt, tài lộc vượng nên người tuổi Tuất có thể gặp may mắn khi tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng hoặc xổ số.

Trong công việc, do được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Tuất sẽ có quý nhân giúp đỡ, thường là đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn. Nếu làm kim doanh, bạn hãy tự tin vào quyết định của mình vì thời gian này, các ý tưởng và quyết định của bạn sẽ dễ thành công hơn. Với người làm công ăn lương, có thể xuất hiện cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

con giap may man 1
Từ ngày 21/6 đến 30/6 sẽ là khoảng thời gian hoàng kim với người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 ngày tới (20/6 - 28/6) được tặng vàng, 3 con giáp này thông thuận đường công danh, tài lộc có mệnh cát tường, tiền của dồi dào, vạn sự như ý

Đúng 9 ngày tới (20/6 - 28/6) được tặng vàng, 3 con giáp này thông thuận đường công danh, tài lộc có mệnh cát tường, tiền của dồi dào, vạn sự như ý

Theo tử vi 9 ngày tới (20/6 - 28/6), 3 con giáp này tiền của dồi dào, tài sản kếch xù, giàu có hanh thông, vận trình đại cát, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 21/6 tử vi ngày 21/6/2022 12 con giáp tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 59 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 59 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026