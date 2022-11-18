Từ ngày 19/11 đến 25/11, 3 con giáp này lấy xô hứng vàng, lộc lá nở rộ, làm gì cũng thông thuận, muốn gì có đó

Đặc biệt phải nhắc đến phương diện sự nghiệp khi bạn có cơ hội hợp tác với nhiều người mới - là những người có tiềm năng, sẵn sàng nâng đỡ và che chở bạn trong con đường tiến thân sắp tới.

Nếu nửa đầu tháng 11 Dương lịch con giáp Sửu khổ tận cam lai thì bước sang ngày 19/11 đến 25/11. khởi khí khai lộc, mọi may mắn sẽ nhanh chóng đến với con giáp này.

Từ ngày 19/11 đến 25/11 là lúc Thìn có may mắn đón hỷ sự rất lớn, vượng tài nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Sự giúp đỡ của quý nhân giúp Thìn tìm ra cách kinh doanh phù hợp, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Tài chính gia tăng, là lúc thích hợp để bạn tiếp tục dự án mới của mình, mối quan hệ tình cảm đạt được bước tiến mới, tình yêu chín chắn thì đừng ngần ngại mà không tính đến chuyện trăm năm.

Trong những ngày này, Thìn dễ đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp phát vận nhanh chóng. Trước đó có thể có những vấn đề còn tồn đọng nhưng Thìn biết mình cần phải làm gì và không sa vào vết xe đổ một lần nữa.

Càng về cuối năm công việc càng bận rộn nhưng Thìn cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình của bản thân. Thời gian này có thể có nhiều thỏa thuận thành công như ký hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác về tài chính,…Thìn đạt thành tựu lớn trong công việc, gặt hái được lộc trời ban và còn rất nhiều niêm vui khác đang chờ đón.

Từ ngày 19/11 đến 25/11 là lúc Thìn có may mắn đón hỷ sự rất lớn, vượng tài nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi khoa học, lĩnh vực tài chính của người tuổi Tuất cũng sẽ có khá nhiều điểm sáng từ ngày 19/11 đến 25/11. Làm ăn kinh doanh sẽ có nhiều điều suôn sẻ bất ngờ. Nếu bạn có việc cần cầu tài hay khai trương, mở cửa hàng thì nên tận dụng lúc cát khí tăng cao để dễ thành công hơn.

Nhân lúc tài chính đang vững mạnh, nguồn thu nhập ổn định, Tuất có thể mạnh dạn theo đuổi những lĩnh vực có tính an toàn, lâu dài, bền vững thì sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nữa.

Dù có cơ hội phát tài nhưng bạn vẫn nên thận trọng trong chuyện chi tiêu sao cho hợp lý. Bằng không bao công sức vất vả gây dựng từ trước đó sẽ đổ sông đổ bể khi tiền bạc hao hụt nhanh chóng. Bạn cũng nên học cách nhìn người tinh tường nếu có việc cần hợp tác kẻo giao trứng cho ác, hãy luôn có sự đề phòng cần thiết.

Theo tử vi khoa học, lĩnh vực tài chính của người tuổi Tuất cũng sẽ có khá nhiều điểm sáng từ ngày 19/11 đến 25/11. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo