2 ngày cuối tuần (19 - 20/11): 3 con giáp được Thần Tài 'bóc' trúng, vận trình đỏ như son, tài lộc tăng tiến đều đều, công danh sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 16:28

Chúc mừng 3 con giáp bước sang 2 ngày cuối tuần (19 - 20/11) sẽ có hạnh phúc như ý, ai còn độc thân sẽ sớm tìm thấy người phù hợp.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần, tuổi Thìn có một tình yêu nồng thắm, đơm hoa kết trái bởi được Nguyệt Lão se duyên tình nồng thắm, hạnh phúc vô bờ bến. 

Đặc biệt với những người độc thân tìm được người mà bấy lâu nay mình thầm mong ước. Đây có thể là người bạn tình cờ gặp trong một quán cà phê hay tại nơi mình đang làm viêc. Người này sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc yên bình, ấm êm nhất. Với những người có đôi có cặp nhận được sự chấp thuận của người thân, và họ sẽ rất tích cực trong việc vun vén tình cảm của hai bạn nhanh chóng tiến đến hôn nhân. 

Phương diện tài lộc của người tuổi Thìn rực sáng vào thời điểm này. Bản mệnh có thể được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn hiếm có, nếu nắm bắt được thì đồng tiền chảy vào túi ào ào. 

2 ngày cuối tuần (19 - 20/11): 3 con giáp được Thần Tài 'bóc' trúng, vận trình đỏ như son, tài lộc tăng tiến đều đều, công danh sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Phương diện tài lộc của người tuổi Thìn rực sáng vào 2 ngày cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

2 ngày cuối tuần, người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và qúy nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào.

Người làm công ăn lương cũng được câp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đên rất gần. Vận quý nhân khởi vượng nên tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có qúy nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú qúy đang ở ngay trước mắt.

Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay.

2 ngày cuối tuần (19 - 20/11): 3 con giáp được Thần Tài 'bóc' trúng, vận trình đỏ như son, tài lộc tăng tiến đều đều, công danh sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần, người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và qúy nhân chiếu cố liên tục. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể trở thành con giáp phát tài 2 ngày cuối tuần và gặt hái được thành công nếu không ngừng cố gắng. Vì thế, hãy tìm cho mình động lực để làm việc thật hăng say nhé.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng và phân công cho nhiệm vụ quan trọng. Nếu phát huy khả năng của mình, bạn không những được tiền thưởng mà còn có thể khẳng định được vị thế.

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

2 ngày cuối tuần (19 - 20/11): 3 con giáp được Thần Tài 'bóc' trúng, vận trình đỏ như son, tài lộc tăng tiến đều đều, công danh sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Người tuổi Mão có thể trở thành con giáp phát tài 2 ngày cuối tuần và gặt hái được thành công nếu không ngừng cố gắng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi thứ Bảy ngày 19/11/2022 của 12 con giáp: Mão - Thân tài lộc dồi dào, tình cảm hân hoan, Tỵ bị tiểu nhân cản trở con đường kiếm tiền

Tử vi thứ Bảy ngày 19/11/2022 của 12 con giáp: Mão - Thân tài lộc dồi dào, tình cảm hân hoan, Tỵ bị tiểu nhân cản trở con đường kiếm tiền

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 19/11/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Mão - Thân có đường làm ăn hanh thông, dễ dàng thăng tiến. Trong khi đó, người tuổi Tỵ công việc khó khăn, tình cảm không như ý muốn.

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