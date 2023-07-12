Từ ngày 15/7/2023, 3 con giáp rũ sạch vận đen, mở cửa đón may mắn, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, tay thu tiền tỷ khiến ai cũng há hốc mồm kinh ngạc

Người tuổi Thân là con giáp thông minh, nhanh trí, đầy nhiệt huyết và có khí chất phi thường. Họ cũng thuộc tuýp người thua không nản, thắng không kiêu, đã làm là làm đến cùng chứ hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng.

Họ có thể sẽ được thăng chức, tăng lương, nhận được thêm công việc tay trái hái ra tiền. Người tuổi Thân làm kinh doanh trong tháng này cũng thuận buồm xuôi gió, tài vận từ giai đoạn này thịnh vượng thăng hoa bất ngờ.

Khi thất bại, người tuổi Thân cũng không giữ trong mình những cảm xúc tiêu cực quá lâu mà thay vào đó là tìm cách để giải quyết vấn đề. Từ ngày 15/7, công việc của họ có những bước ngoặt đáng chú ý.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần thích theo đuổi tự do và có lý tưởng cao cả. Họ có tầm nhìn xa trông rộng, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Người tuổi Dần có kho kiến thức đáng kinh ngạc và sở thích đa dạng. Con giáp này có tầm nhìn nhạy bén, có thể phán đoán chính xác những thay đổi của môi trường, nắm bắt thời cơ để thúc đẩy đổi mới. Họ là nhà đổi mới điển hình.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đúng ngày 15/7, con giáp tuổi Dần đưa ra yêu cầu cao trong công việc. Họ giỏi động viên tinh thần của mọi người khi làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác mạnh mẽ. Dần giỏi sử dụng các kỹ năng xã hội tuyệt vời, tích cực thúc đẩy tiến độ dự án và có vị trí không thể thay thế trong nhóm.

Con giáp này có cái nhìn tổng thể, coi trọng lợi ích tập thể. Đó cũng chính là lý do giúp họ nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tại nơi công sở. Trong tháng này, người tuổi Dần có cơ hội hiện thức hóa giấc mơ, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Tuất

Vận may của người tuổi Tuất không hoàn toàn gắn liền với một hoạt động cụ thể nào đó mà từng bước một, bản mệnh đang kiến tạo điều gì đó rất tuyệt vời cho chính mình.

Vốn là con giáp uống nước nhớ nguồn, một khi được người khác giúp đỡ, người tuổi Tuất sẽ luôn nghĩ tới chuyện báo ân. Vì vậy mà phúc lộc của bản mệnh ngày càng gia tăng. Không những thế, mọi người yêu mến người tuổi Tuất vô cùng và luôn tìm cách hỗ trợ bản mệnh khi cần.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đúng ngày 15/7 dương, trực giác của con giáp này giống như một con dao được mài giũa tinh xảo và lúc này bắt đầu phát huy tác dụng để giúp bản mệnh ra quyết định kinh doanh, đầu tư chỉ có thắng lợi mà thôi. Thế nên tài lộc rót đầy tay cũng là điều dễ hiểu đối với những người tuổi Tuất trong tháng này.

Một điều người tuổi Tuất cần lưu ý là cố gắng loại bỏ căng thẳng khỏi cuộc sống để suy nghĩ của mình sáng suốt và rõ ràng nhất có thể. Bản mệnh có thể tập yoga, thiền, chơi bóng hoặc bất kỳ hoạt động nào khác giúp bạn thư giãn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.