Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch: Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 12:41

Thời thế định sẵn 3 con giáp có tài lộc hanh thông, vận trình vượng phát, của nả chất đống, họ có cơ hội làm giàu cao, tiền kéo về chật két từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch, đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực.

Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Sửu tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Sửu đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch: Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch, người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Trong thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Tý sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua. Bản mệnh nên dự phòng tiền bạc và tài chính cũng như những khoản đầu tư cho những năm sau, phòng tránh may rủi.

Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch: Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Hợi cũng luôn cẩn thận, cân nhắc mọi mặt vấn đề kỹ càng nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn. Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch, bản mệnh có cơ hội để trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó của bạn.

Người tuổi Hợi có thể sẽ nhận được một khoản tiền lớn đủ thu chi cho những sinh hoạt cần thiết cũng như hưởng thành quả một thời gian sau những nỗ lực. Bản mệnh có thể xem xét đầu tư lớn hơn, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Với người làm buôn bán, bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay vào đầu năm, khi mà cát tinh đều vây quanh giúp sức, tiền bạc tăng nhanh cấp số nhân.

Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch: Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đêm nay (23/4/2023): 3 con giáp tài lộc bội thu, tiền căng chật ví, phúc báo tràn trề, tình duyên viên mãn

Sau đêm nay (23/4/2023): 3 con giáp tài lộc bội thu, tiền căng chật ví, phúc báo tràn trề, tình duyên viên mãn

Vận đỏ sẽ liên tiếp kéo đến với 3 con giáp này sau đêm nay. Vì vậy, bản mệnh hãy tranh thủ tận hưởng những ngày tuyệt vời này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 3 âm lịch tử vi mùng 10/3 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng