Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch: Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Thời thế định sẵn 3 con giáp có tài lộc hanh thông, vận trình vượng phát, của nả chất đống, họ có cơ hội làm giàu cao, tiền kéo về chật két từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch.

Tuổi Sửu Những người tuổi Sửu có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch, đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực. Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Sửu tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Sửu đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch, người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc. Trong thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Tý sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua. Bản mệnh nên dự phòng tiền bạc và tài chính cũng như những khoản đầu tư cho những năm sau, phòng tránh may rủi.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi thông minh, khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Hợi cũng luôn cẩn thận, cân nhắc mọi mặt vấn đề kỹ càng nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn. Từ ngày 11/3 đến 20/3 âm lịch, bản mệnh có cơ hội để trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó của bạn. Người tuổi Hợi có thể sẽ nhận được một khoản tiền lớn đủ thu chi cho những sinh hoạt cần thiết cũng như hưởng thành quả một thời gian sau những nỗ lực. Bản mệnh có thể xem xét đầu tư lớn hơn, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Với người làm buôn bán, bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay vào đầu năm, khi mà cát tinh đều vây quanh giúp sức, tiền bạc tăng nhanh cấp số nhân. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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