Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có tài lộc, đụng đâu thắng đó, vận trình đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 20:36

Trong thời gian sắp tới, 3 con giáp này được Thần Tài ban phát của cải, việc làm ăn kinh doanh sẽ phát đạt như mong đợi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người Tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh như những chú khỉ. Họ chăm chỉ làm việc, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Thời gian sắp tới, con giáp tuổi Thân có vận trình sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Con giáp này kiếm ra nhiều tiền, có thể tích lũy một số lượng tài sản nhất định. Người làm kinh doanh cũng tìm ra đường hướng phát triển mới cho doanh nghiệp của mình. Người làm công cũng có cơ hội làm thêm, thăng lương, tăng thưởng.

Con giáp tuổi Thân cũng rất may mắn trong chuyện tình cảm. Họ có mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới nhưng chú ý giữ nguyên tắc trong mối quan hệ của mình. Con giáp tuổi này đã có gia đình thì hôn nhân hòa thuận, êm ấm.

Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có tài lộc, đụng đâu thắng đó, vận trình đỏ như son - Ảnh 1
Thời gian sắp tới, con giáp tuổi Thân có vận trình sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão hài hước, vui vẻ, đi đâu cũng được người khác để ý. Tính tình của bạn là tâm điểm khiến bạn trở thành điểm nhấn. Đã thế ngoại hình của những người tuổi Mão đa số là nổi bật, phong độ, lịch lãm nên đi đâu cũng chiếm ưu thế.

Thời gian sắp tới, sẽ là khoảng thời gian cực vượng với người tuổi Mão, nhất là về đường tiền bạc. Bản mệnh sẽ có những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc.

Đối với người làm kinh doanh, công việc hanh thông suôn sẻ. Bản mệnh sẽ có thêm nguồn thu phụ, giúp túi tiền rủng rỉnh không khi nào túng thiếu. Đây là lúc tuổi Mão có được cơ hội thăng tiến, được cấp trên cân nhắc nên cần nắm bắt thời cơ, không được bỏ lỡ.

Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có tài lộc, đụng đâu thắng đó, vận trình đỏ như son - Ảnh 2
Thời gian sắp tới, sẽ là khoảng thời gian cực vượng với người tuổi Mão, nhất là về đường tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Nhìn chung, họ là người hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Thời gian sắp tới, sự nghiệp của con giáp này có phần khởi sắc. Tài lộc của con giáp tuổi Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Công việc kinh doanh của họ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy, lãi mẹ đẻ lãi con.

Với người kinh doanh, buôn bán, họ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những khoản thua lỗ trước đó. Không những thế, họ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, có thể mở rộng được mạng lưới kinh doanh. Con giáp này thu về nhiều lợi nhuận, tiền bạc đầy tay, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có tài lộc, đụng đâu thắng đó, vận trình đỏ như son - Ảnh 3
Thời gian sắp tới, sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn có phần khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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