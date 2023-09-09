Từ ngày 10/9 đến 20/9 là hết khổ, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, mua nhà tậu xe, quý nhân ưu ái, gánh hết lộc trời

Tâm linh - Tử vi 09/09/2023 06:48

Tử vi có nói, từ ngày 10/9 đến 20/9, cuộc sống của những con giáp này sẽ vô cùng hạnh phúc, thăng hoa, tình duyên viên mãn.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân nên trân trọng các mối quan hệ hiện tại vì đây là những mối quan hệ vô cùng tốt, giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc. Từ ngày 10/9 đến 20/9 là khoảng thời gian con giáp này có cơ hội gặp được đối tác lớn. Lời khuyên cho tuổi Thân những người này tín nhiệm bạn nên đã kí kết hợp đồng giá trị, mang lại lợi ích lớn cho công ty.

Bạn hãy thể hiện cho cấp trên vì vậy mà đánh giá bạn rất cao, muốn thăng quan tiến chức cho bạn. Chính vì vậy, người tuổi Thân hãy trân trọng cơ hội dù đó là cơ hội khó khăn. Chỉ cần bạn có nhiệt huyết, có quyết tâm thì khó cũng sẽ thành dễ, thành công đang đợi bạn trong tương lai đó.

Từ ngày 10/9 đến 20/9 là hết khổ, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, mua nhà tậu xe, quý nhân ưu ái, gánh hết lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, từ ngày 10/9 đến 20/9, những người tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương tăng bổng. Trong khoảng thời gian vàng son này nếu có ai đó mời gọi hợp tác thì phải chú ý nhé vì đây có thể là cơ hội giúp bạn khẳng định bản thân mình. Đôi lúc cũng phải liều lĩnh một chút thì mọi sự mới thành công.

Đặc biệt, trên con đường tài lộc tuổi Tuất sẽ sở hữu nhiều tiền bạc hanh thông nên trân trọng mọi cơ hội dù là nhỏ chứ đừng kiêu căng ngạo mạn. Phải chú ý ăn nói dễ nghe, câu kéo các mối quan hệ thì một ngày nào đó tương lai của bạn sẽ vô cùng rạng rỡ, viên mãn khiến nhiều người ghen tỵ.

Từ ngày 10/9 đến 20/9 là hết khổ, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, mua nhà tậu xe, quý nhân ưu ái, gánh hết lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn chính là con giáp gặp nhiều may mắn tới tấp từ ngày 10/9 đến 20/9, công việc cực kì hanh thông khi có được quý nhân giúp đỡ làm gì cũng dễ dàng thành công. Trong thời gian này, bạn làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng thành công, kiếm được rất nhiều tài lộc.

Đặc biệt với những ai làm kinh doanh nhận số lượng đơn hàng lớn, tiền vào như nước. Trong thời gian này, những người tuổi Thìn nếu bạn thực sự là người có ý chí chiến đấu kiên cường thì phải gắng hết sức mình, chịu khó kinh doanh sẽ thu về những hợp đồng tiền tỷ cuộc sống vô cùng hạnh phúc, thăng hoa.

Từ ngày 10/9 đến 20/9 là hết khổ, 3 con giáp rủng rỉnh tiền bạc, mua nhà tậu xe, quý nhân ưu ái, gánh hết lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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