Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, vận khí của 3 con giáp này cực thịnh, lộc trời bất ngờ ập vào nhà, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 20:00

Sách tử vi 12 con giáp có nói, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chấm số đỏ, vung tay là có tiền, nhà xe chờ sẵn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách chân thành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau lại chẳng ngần ngại đỡ đần người khó khăn hơn mình nên ai gặp cũng thương yêu, nâng đỡ, quý nhân hết lòng cất nhắc.

Sách tử vi con giáp có nói, từ 10/3 đến 20/3, con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên người tuổi Hợi càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể.

Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, vận khí của 3 con giáp này cực thịnh, lộc trời bất ngờ ập vào nhà, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Từ 10/3 đến 20/3, con giáp tuổi Hợi sẽ có vô số cơ hội phát tài - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, cá tính và có gan làm giàu là những từ khi miêu tả về con giáp tuổi Tỵ. Họ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, càng chưa bao giờ biết nản chí hay đầu hàng số phận. Họ chăm chỉ, khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc nên sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Từ 10/3 đến 20/3, con giáp giàu có này sẽ có vận may bùng nổ, tài lộc nhân đôi, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, không ngừng cố gắng thì Tỵ ắt trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền trong thời gian này.

Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, vận khí của 3 con giáp này cực thịnh, lộc trời bất ngờ ập vào nhà, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Từ 10/3 đến 20/3, tuổi Tỵ sẽ có vận may bùng nổ - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tham vọng, khát khao thăng tiến trong sự nghiệp nên tử vi dự đoán, từ 10/3 đến 20/3, họ sẽ bước lên bục vinh quanh, công thành danh toại. Số trời đã định, chỉ cần nắm chắc vận may Thìn sẽ giàu nhanh hơn cả trúng số, đổi đời trong chớp mắt.

Thần tài đeo bám không buông nên Thìn cứ bước chân phải là lộc lá theo chân, bước chân trái tiền lại chui vào túi, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên. Trời cao đã định, chỉ cần con giáp này cố gắng chăm chỉ làm việc thì thành quả gặt hái được cũng tỉ lệ thuận.

Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, vận khí của 3 con giáp này cực thịnh, lộc trời bất ngờ ập vào nhà, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Từ 10/3 đến 20/3, tuổi Thìn sẽ bước lên bục vinh quanh, công thành danh toại - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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