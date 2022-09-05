Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch: Lộc trời đổ như thác, 3 con giáp bùng nổ tài vận, phúc đức đến hồi được đền đáp, không lo túng thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 20:30

Thời gian từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận nghèo thành giàu, sẽ vô cùng giàu có và hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ. Tâm trạng hạnh phúc, lại được quý nhân giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Tuất ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui.

Vận may của họ còn lan tỏa tới những người thân và gia đình, ai ở gần họ nhất định sẽ được thơm lây. Đây có thể xem là thời gian may mắn nhất với con giáp này. Hãy đón nhận hạnh phúc ngay trước mắt bạn!

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch: Lộc trời đổ như thác, 3 con giáp bùng nổ tài vận, phúc đức đến hồi được đền đáp, không lo túng thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
Thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuối Tý

Theo tử vi trong thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp. Vận khí của tuổi Tý đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng.

Cục diện sự nghiệp trong thời gian này của con giáp tuổi Tý cũng có sự biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thênh thang. Tuổi Tý cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Tý chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Vậy nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch: Lộc trời đổ như thác, 3 con giáp bùng nổ tài vận, phúc đức đến hồi được đền đáp, không lo túng thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Theo tử vi trong thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong khoảng thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch sẽ đón may mắn bất ngờ. Quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, phát huy năng lực của bản thân, tiền đồ ngày càng xán lạn, có những thành quả mà không phải ai cũng có được.

Quý nhân còn đưa cho người tuổi Rồng những ý kiến đóng góp có lợi cho sự phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn bảo thủ ý kiến nên lời khuyên cho con giáp này là dù không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của quý nhân thì cũng đừng quá ra mặt phản đối đến mức nảy sinh mâu thuẫn. Chuyện này chẳng mang lại hiệu quả gì còn khiến cho quý nhân phật lòng.

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch: Lộc trời đổ như thác, 3 con giáp bùng nổ tài vận, phúc đức đến hồi được đền đáp, không lo túng thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Người tuổi Thìn trong khoảng thời gian từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch sẽ đón may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 tuổi phất lên như vũ bão trong 7 ngày tới (27/8 - 2/9), vượng lộc vượng tài, thần may mắn lâm môn, chẳng có gì ngoài hỷ tín

3 tuổi phất lên như vũ bão trong 7 ngày tới (27/8 - 2/9), vượng lộc vượng tài, thần may mắn lâm môn, chẳng có gì ngoài hỷ tín

Trong 7 ngày tới, những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến trong công việc. Họ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

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