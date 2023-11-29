Từ nay đến giữa tháng 12, 3 con giáp ngồi không tiền cũng tới, tự tay mở ra cơ hội đổi đời, được Thần Tài điểm danh phát lộc

Theo tử vi 2023, người tuổi Tý đứng đầu bảng xếp hạng những con giáp may mắn. Những gì bạn nhận được ở từ nay đến tháng 12 chính là phần thưởng cho những nỗ lực trong suốt 1 năm qua.

Mọi kế hoạch trong công việc của bạn đều đi đúng hướng. Chính vì thế, bạn sẽ tìm được cơ hội thăng chức tăng lương ở thời điểm này.

Trên phương diện sự nghiệp, cục diện Nhị Hợp và Tam Hội cho thấy bạn có được những mối quan làm ăn tốt đẹp, mang đến nhiều may mắn.

Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tốt khi bạn kí kết được những hợp đồng có giá trị với khách hàng, đối tác. Mọi khó khăn trước mắt sẽ được giải quyết nhờ sự ủng hộ từ nhiều người.

Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan khi bạn được các cát tinh soi chiếu. Đặc biệt, người độc thân dễ tạo ấn tượng trong mắt người khác giới. Bạn sẽ dễ dàng tìm được nửa kia phù hợp với mình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nói được làm được, một khi họ đã quyết thì rất khó có thể thay đổi. Con giáp này chủ động giúp đỡ người khác.

Tình huống họ đã làm xong phần việc của mình nhưng đồng nghiệp thì chưa, họ sẵn sàng xắn tay giúp đỡ, để cả team có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất.

Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ hay nói hay cười. Họ hợp với không khí náo nhiệt, sôi động và ít khi ở ngoài những cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp. Khi lập gia đình, họ tiết chế hơn, chỉ tham gia vào những buổi gặp gỡ thật sự cần thiết.

Từ nay đến giữa tháng 12, người tuổi Ngọ nhận về tin vui tài chính, khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền này tăng lên cấp số nhân. Ngoài ra, người tuổi Ngọ còn được họ hàng thân thiết tặng cho của cải, vàng bạc bởi sự hiếu thuận và giúp đỡ tận tâm của họ bấy lâu nay.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi mang tinh thần lạc quan, nhiệt huyết và sẵn sàng thách thức cuộc sống. Họ linh hoạt, sáng tạo và thích thú với những trải nghiệm mới.

Với tâm hồn sáng tạo, họ có khả năng nghệ thuật và trí tưởng tượng phong phú. Người tuổi Hợi có khả năng tưởng tượng mạnh mẽ, giúp họ thích nghi và tìm ra giải pháp sáng tạo cho các tình huống khó khăn.

Từ nay đến giữa tháng 12, người tuổi Hợi như cây khô nở hoa, phú quý dồi dào, may mắn đến nhà. Con giáp này thu lợi nhiều ở các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Việc buôn bán cuối năm khá suôn sẻ, sức mua của khách hàng gia tăng nên chỉ trong một tháng ngắn ngủi giúp con giáp này có thể kiếm được số tiền lớn đến bất ngờ.

Nếu nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, biết đón đầu xu hướng người tuổi Hợi càng có nhiều cơ may kiếm tiền hơn nữa.

Họ cần phải tỉnh táo để tiết chế bớt sự hiếu thắng của mình. Có những chuyện cần nhìn xa trông rộng chứ không thể tính ngắn, đốt cháy giai đoạn.

Vào thời điểm này, quý nhân đến nhà người tuổi Hợi, trao cho họ nhiều cơ hội. Đồng thời, con giáp này cần cẩn trọng, tránh so sánh một cách mù quáng, hãy học cách tiêu dùng hợp lý, để tích cóp được của ăn của để.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.