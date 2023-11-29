Từ nay đến giữa tháng 12, 3 con giáp ngồi không tiền cũng tới, tự tay mở ra cơ hội đổi đời, được Thần Tài điểm danh phát lộc

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 18:19

Theo tử vi 2023, từ nay đến giữa tháng 12, 3 con giáp rủng rình tiền bạc, may mắn cực nhiều, sự nghiệp đi một phát lên mây.

Tuổi Tý

Từ nay đến giữa tháng 12, 3 con giáp ngồi không tiền cũng tới, tự tay mở ra cơ hội đổi đời, được Thần Tài điểm danh phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2023, người tuổi Tý đứng đầu bảng xếp hạng những con giáp may mắn. Những gì bạn nhận được ở từ nay đến tháng 12 chính là phần thưởng cho những nỗ lực trong suốt 1 năm qua.

Trên phương diện sự nghiệp, cục diện Nhị Hợp và Tam Hội cho thấy bạn có được những mối quan làm ăn tốt đẹp, mang đến nhiều may mắn.

Mọi kế hoạch trong công việc của bạn đều đi đúng hướng. Chính vì thế, bạn sẽ tìm được cơ hội thăng chức tăng lương ở thời điểm này.

Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tốt khi bạn kí kết được những hợp đồng có giá trị với khách hàng, đối tác. Mọi khó khăn trước mắt sẽ được giải quyết nhờ sự ủng hộ từ nhiều người.

Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan khi bạn được các cát tinh soi chiếu. Đặc biệt, người độc thân dễ tạo ấn tượng trong mắt người khác giới. Bạn sẽ dễ dàng tìm được nửa kia phù hợp với mình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nói được làm được, một khi họ đã quyết thì rất khó có thể thay đổi. Con giáp này chủ động giúp đỡ người khác.

Tình huống họ đã làm xong phần việc của mình nhưng đồng nghiệp thì chưa, họ sẵn sàng xắn tay giúp đỡ, để cả team có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất.

Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ hay nói hay cười. Họ hợp với không khí náo nhiệt, sôi động và ít khi ở ngoài những cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp. Khi lập gia đình, họ tiết chế hơn, chỉ tham gia vào những buổi gặp gỡ thật sự cần thiết.

Từ nay đến giữa tháng 12, người tuổi Ngọ nhận về tin vui tài chính, khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền này tăng lên cấp số nhân. Ngoài ra, người tuổi Ngọ còn được họ hàng thân thiết tặng cho của cải, vàng bạc bởi sự hiếu thuận và giúp đỡ tận tâm của họ bấy lâu nay.

Tuổi Hợi

Từ nay đến giữa tháng 12, 3 con giáp ngồi không tiền cũng tới, tự tay mở ra cơ hội đổi đời, được Thần Tài điểm danh phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi mang tinh thần lạc quan, nhiệt huyết và sẵn sàng thách thức cuộc sống. Họ linh hoạt, sáng tạo và thích thú với những trải nghiệm mới.

Với tâm hồn sáng tạo, họ có khả năng nghệ thuật và trí tưởng tượng phong phú. Người tuổi Hợi có khả năng tưởng tượng mạnh mẽ, giúp họ thích nghi và tìm ra giải pháp sáng tạo cho các tình huống khó khăn.

Từ nay đến giữa tháng 12, người tuổi Hợi như cây khô nở hoa, phú quý dồi dào, may mắn đến nhà. Con giáp này thu lợi nhiều ở các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Việc buôn bán cuối năm khá suôn sẻ, sức mua của khách hàng gia tăng nên chỉ trong một tháng ngắn ngủi giúp con giáp này có thể kiếm được số tiền lớn đến bất ngờ.

Nếu nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, biết đón đầu xu hướng người tuổi Hợi càng có nhiều cơ may kiếm tiền hơn nữa.

Họ cần phải tỉnh táo để tiết chế bớt sự hiếu thắng của mình. Có những chuyện cần nhìn xa trông rộng chứ không thể tính ngắn, đốt cháy giai đoạn.

Vào thời điểm này, quý nhân đến nhà người tuổi Hợi, trao cho họ nhiều cơ hội. Đồng thời, con giáp này cần cẩn trọng, tránh so sánh một cách mù quáng, hãy học cách tiêu dùng hợp lý, để tích cóp được của ăn của để.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Trong 3 ngày liên tiếp từ 3/12 đến 5/12, 3 con giáp này lộc rơi ngay cửa, hốt vàng liền tay, phú quý đủ đường, kết thúc chuỗi ngày vất vả

Trong 3 ngày liên tiếp từ 3/12 đến 5/12, 3 con giáp này lộc rơi ngay cửa, hốt vàng liền tay, phú quý đủ đường, kết thúc chuỗi ngày vất vả

Theo tử vi 2023, trong 3 ngày liên tiếp từ 3/12 đến 5/12, 3 con giáp giàu có ú ụ, phát tài phát lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 21 phút trước
Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 34 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 43 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 46 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)