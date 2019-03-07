Từ mùng 1 tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này được thần Tài yêu thương, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 07/03/2019 05:30

Theo tử vi, đây là 3 con giáp sẽ gặp vận may từ ngay đầu tháng 2 âm lịch. Họ được thần Tài yêu thương mà dồi dào bạc tiền, giàu sang bất ngờ!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có khả năng tạo sự nghiệp riêng. Thời gian qua, họ không gặp nhiều vận may nhưng vẫn ổn định, bình yên.

Bước sang tháng 2 âm lịch, người tuổi Tý chuẩn bị tinh thần để đón may mắn, điều tốt đẹp. Sự nghiệp, tiền tài đến tình duyên đều rất thuận lợi, suôn sẻ.

Từ mùng 1 tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này được thần Tài yêu thương, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt - Ảnh 1
Bước sang tháng 2 âm lịch, người tuổi Tý chuẩn bị tinh thần để đón may mắn, điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là 6 tháng tới, người tuổi Tý sẽ có bước tiến mới, được quý nhân tạo cho cơ hội làm giàu. Và chỉ cần giữ vững cá tính, tuổi Tý hoàn toàn có thể thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân sẽ gặp được thần may mắn chiếu rọi, giúp mọi việc suôn sẻ hanh thông.

Từ mùng 1 tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này được thần Tài yêu thương, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt - Ảnh 2
Theo tử vi, người tuổi Thân sẽ gặp được thần may mắn chiếu rọi, giúp mọi việc suôn sẻ hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là từ tháng 2 âm lịch này trở đi, tài vận của người tuổi Thân ngày một khởi sắc, vận xui đều phải tránh xa. Tiền bạc, sự nghiệp không ngừng phát triển, còn có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công trong tương lai.

Tuổi Tuất

Những ngày gần đây, may mắn tìm đến tuổi Tuất khá nhiều, tài vận cũng được phát triển. Người tuổi Tuất phát tài khi gần đến tuổi trung niên. Dù rằng họ có thể gặp chút trở ngại trong kinh doanh nhưng vẫn có thể tìm ra hướng giải quyết, không phiền đến người xung quanh.

Từ mùng 1 tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này được thần Tài yêu thương, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt - Ảnh 3
Từ tháng 2 âm lịch, tài vận và may mắn sẽ liên tiếp tìm đến người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Và vì tâm niệm kinh doanh là phải có thất bại, nên họ càng không nản lòng. Từ tháng 2 âm lịch, tài vận và may mắn sẽ liên tiếp tìm đến con giáp này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp này năm Tuất khổ bao nhiêu thì năm Hợi được bù đắp bấy nhiêu, 6 tháng tới sự nghiệp thăng hoa, dự kiến cả năm hưng thịnh rực rỡ

3 con giáp này năm Tuất khổ bao nhiêu thì năm Hợi được bù đắp bấy nhiêu, 6 tháng tới sự nghiệp thăng hoa, dự kiến cả năm hưng thịnh rực rỡ

Trong năm Mậu Tuất vừa qua, có nhiều con giáp đã phải đối mặt với biến cố, thậm chí là hy sinh mất mát, nhưng khi qua năm Kỷ Hợi họ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu tháng 3 tử vi tháng 3 tử vi tháng 3/2019

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 54 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi