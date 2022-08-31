Từ hôm nay trở về sau, vào những tháng gần cuối năm, Ngọc Hoàng ghi sổ 3 con giáp chuẩn bị thăng quan tiến chức, chính thức thoát khổ sau những ngày tháng lao đao kiếm tiền

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 17:45

Vào những tháng gần cuối năm, những con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài gọi tên, chuẩn bị hốt tiền vàng đầy két, sự nghiệp thăng tiến vượt trội.

Tuổi Dần

Theo tử vi cho biết, vào những tháng gần cuối năm, nhờ có Tam Hợp mà người tuổi Dần có cảm thấy những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đang tràn ngập trong không gian của bạn. Dường như những phút giây lãng mạn ngọt ngào của đời sống tình cảm sẽ giúp cho tâm hồn bạn được thăng hoa hơn rất nhiều đấy.

Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu một ngày ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc của người tuổi Dần, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ phải bôn ba vất vả nhưng sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Từ hôm nay trở về sau, vào những tháng gần cuối năm, Ngọc Hoàng ghi sổ 3 con giáp chuẩn bị thăng quan tiến chức, chính thức thoát khổ sau những ngày tháng lao đao kiếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương vào những tháng gần cuối năm này. 

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Từ hôm nay trở về sau, vào những tháng gần cuối năm, Ngọc Hoàng ghi sổ 3 con giáp chuẩn bị thăng quan tiến chức, chính thức thoát khổ sau những ngày tháng lao đao kiếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi cho biết, vào những tháng gần cuối năm, có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Mùi có nhiều tin vui về đường tài lộc. Chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Bản mệnh nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình, đừng để những nỗi lo sợ khiến mình trở nên thụt lùi. Bạn có thể sẽ dễ dàng kiếm tiền ngay trong tầm tay thôi chứ chẳng có gì phải băn khoăn.

Có thể nói bạn không có nỗi lo tài chính nào lúc này. Thế nhưng tiền bạc rủng rỉnh không có nghĩa là bạn có thể tiêu pha vô tội vạ, không theo kế hoạch. Điều đó có thể khiến tài khí của bạn hao hụt nhanh chóng, dù kiếm được nhiều cũng chẳng giữ được bao nhiêu. Do đó, hãy có một khoản tiết kiệm phù hợp để dự phòng.

Từ hôm nay trở về sau, vào những tháng gần cuối năm, Ngọc Hoàng ghi sổ 3 con giáp chuẩn bị thăng quan tiến chức, chính thức thoát khổ sau những ngày tháng lao đao kiếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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