Từ giờ tới tết Âm lịch: 3 con giáp đổi vận trúng to, phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 16/12/2021 10:00

Từ thời gian này tới tết Âm lịch 2022, 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Dần bản tính can trường, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Họ yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Tuổi Dần có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Tử vi dự đoán từ giờ đến tết âm lịch 2022, tuổi Dần có tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên Dần sẽ có năm mới phú quý phát tài. Những người tuổi Dần càng vững vàng, càng ý chí, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

Từ giờ tới tết Âm lịch: 3 con giáp đổi vận trúng to, phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn thông minh, cầu tiến, nhưng trong năm Canh Tý lại hay bị tiểu nhân quấy phá. Mọi sự sẽ thay đổi khi họ bước sang năm 2022, họ sẽ gặt hái đại lộc, ôm tiền tỷ về nhà. Thời gian từ đây đến Tết Nguyên đán 2022, nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Tỵ đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Bởi vì hay làm việc tốt nên may mắn tới với Tỵ một cách rất bất ngờ. Vận mệnh tuổi Tỵ sẽ cực kỳ phú quý, khả năng thành công trong công việc rất cao, cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai nấy đều ghen tị. 

Từ giờ tới tết Âm lịch: 3 con giáp đổi vận trúng to, phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh tuổi Tuất rất thông minh, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo hơn người và chẳng ngại vất vả. Họ thường lấy được lòng tin của mọi người, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể.

Thế nên, dù là đàn ông hay phụ nữ chỉ cần có chí tiến thủ Tuất ắt thăng tiến vùn vụt, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến Tết âm lịch 2022, con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội.

Từ giờ tới tết Âm lịch: 3 con giáp đổi vận trúng to, phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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