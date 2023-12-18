Từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập tràn, thu lộc dồn dập, giàu lên không ngừng, kiếm tiền nhiều vô kể

Theo dự đoán, từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch, những con giáp sau sẽ được quý nhân phù trợ, mang lại may mắn bất ngờ, sự nghiệp bước sang trang mới.

Tuổi Tỵ Thời gian qua, người tuổi Tỵ do bị ảnh hưởng bởi Sát Tinh nên liên tiếp gặp phải phiền phức, thị phi khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch do được Thần phật phù hộ, cát tinh soi chiếu nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải, gặp hung hóa cát, gặp xui hóa may. Con giáp này chỉ cần tận dụng thời cơ để kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh với bạn bè để cầu tài hoặc khởi nghiệp, chắc chắn mọi việc sẽ thành công tốt đẹp. Người Tuổi Tỵ làm bất cứ việc gì cũng kiếm được lợi nhuận, làm dày thêm các khoản tích lũy của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ thời gian trước đây do bị hung tinh nhập mệnh nên cuộc sống không thuận lợi, vận thế nhiều trở ngại, áp lực gia tăng không ngừng đặc biệt là về tài chính. Dự đoán từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch do cung mệnh xuất hiện, cát tinh “Tài Đức” soi chiếu nên mọi vận xui đảo chiều. Dưới sự phù hộ của Thần Tài, chính tài và hoạnh tài của con giáp này đều hanh thông thấy rõ. Con giáp này còn được quý nhân hết lòng giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối trong công việc. Mọi việc thuận buồm xuôi gió, công việc làm đâu thắng đó, hoàn thành xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người Tuổi Hợi tuy hiền lành, chân thật nhưng lại rất có chủ kiến riêng của bản thân. Con giáp này bẩm sinh đã có tài vận hơn người nên từ giờ đến Rằm tháng 11 âm lịch sẽ có thêm cát tinh phù hộ nên sẽ càng đại cát đại lợi, ngũ hỷ lâm môn. Người tuổi Hợi nên tận dụng thời điểm may mắn “Thần Tài phù hộ” này để thu về những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, sự nghiệp cũng khởi sắc mạnh mẽ, con giáp này chắc chắn sẽ được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với quyền lực và thu nhập lớn hơn nhiều lần. Ảnh minh họa: Internet (*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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