Từ giờ đến giữa tháng 8: 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 05/08/2023 10:13

Dự đoán từ giờ đến giữa tháng 8, ba con giáp sau đây sẽ càng đón nhận rất nhiều may mắn trong cuộc sống từ công việc, tình cảm, sức khỏe cho đến thu nhập.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân trời sinh hiền lành, biết đối nhân xử thế. Họ là người để tâm vào công việc, gặp khó khăn không hề chùn bước khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phần lớn những người tuổi Thân thường dám nghĩ dám làm, nỗ lực hết mình trong công việc. Vì vậy, bạn có cuộc sống khá sung túc, càng có tuổi cuộc sống càng viên mãn, thuận lợi, muốn gì được nấy.

Từ giờ đến giữa tháng 8, người tuổi Thân được thần Tài phù trợ nên tiền đổ vào tài khoản như nước. Bạn sẽ sống trong cảnh nhung lụa, giàu sang. Vì vậy, những chú Khỉ hãy cứ tin vào chính mình, bởi phúc phần trời cho sẽ giúp bạn cải vận, khổ mấy cũng thành đại gia, sung sướng như tiên khiến ai cũng phải ghen tỵ nhé.

Từ giờ đến giữa tháng 8: 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất thông minh, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo hơn người và chẳng ngại vất vả. Họ thường lấy được lòng tin của mọi người, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể.

Dự đoán từ giờ đến giữa tháng 8, những người tuổi Tuất sẽ ngày càng thành công, giỏi giang nên thu nhập của con giáp tài năng này tăng theo cấp số nhân, có bạc tỷ trước ngưỡng 35. Thời gian này, người tuổi Tuất sẽ sang trang mới, không chỉ ăn nên làm ra, thăng tiến nhanh như diều gặp gió, con giáp giàu có này còn có của ăn của để, mua nhà sắm xe.

Từ giờ đến giữa tháng 8: 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão trời sinh thông minh hơn người. Hơn nữa, bạn có tính quyết đoán, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn và có gan làm giàu nên có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Bạn là người tự tin, nên công việc của bạn cực kỳ suôn sẻ.

Tử vi có nói, từ giờ đến giữa tháng 8, tuổi Mão dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì tiền tài đều phất lên khiến bạn không ngờ tới. Tuổi Mão còn may mắn đến mức có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sụ. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt để đổi đời bạn nhé!

Từ giờ đến giữa tháng 8: 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất trong nửa đầu tháng 6 âm lịch, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất trong nửa đầu tháng 6 âm lịch, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Tử vi 12 con giáp có nói, sang nửa đầu tháng 6 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 3/8/2023 tử vi tháng 8 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi đầu tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng