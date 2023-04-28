Từ giờ đến giữa năm Quý Mão: 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, tài lộc bủa vây, may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 11:01

Tử vi dự đoán, từ giờ đến giữa năm Quý Mão, 3 con giáp này may mắn được thần tài che chở. Nhờ có mà trở thành thỏi nam châm thu hút tiền của về mình, khả năng cao còn trúng cả số độc đắc.

Tuổi Dậu

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão, tuổi Dậu bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Lúc này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão: 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, tài lộc bủa vây, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo dự đoán, từ giờ đến giữa năm Quý Mão, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên, những ai độc thân thì thời gian này có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước.

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão: 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, tài lộc bủa vây, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão, tuổi Mùi được dự đoán là một trong những con giáp phát tài. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn.

Những người tuổi Mùi rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ. Con giáp này có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng tiến.

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão: 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, tài lộc bủa vây, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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