Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp nào không nên nghĩ đến chuyện nhảy việc?

Từ giờ đến cuối năm, cát tinh "Hóa Cái" tương trợ sự nghiệp của người tuổi Tuất phất lên nhanh chóng. Nhưng con giáp này vẫn cần lưu ý đến các mối quan hệ xung quanh, không nên đắc ý kiêu căng để tránh những thị phi và trở ngại đến từ đối thủ cạnh tranh.

Đối với người làm công ăn lương, chuyển việc, thay đổi công việc là chuyện đặc biệt nên thận trọng từ giờ đến cuối năm bởi sẽ mang lại những phiền phức không ngờ tới, thậm chí là thất nghiệp. Họ nên an phận, đợi sang năm sau thì sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, người tuổi Tuất nếu muốn kinh doanh thì nên làm một mình, không nên kết hợp với người khác, đặc biệt là người thân và bạn bè để tránh những rắc rối tiền bạc.

Đối với người làm công ăn lương, chuyển việc, thay đổi công việc là chuyện đặc biệt nên thận trọng từ giờ đến cuối năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Do không có sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của người tuổi Tý sẽ không mấy cải thiện từ giờ đến cuối năm. Muốn tích lũy được ít nhiều, họ phải tự lực cánh sinh, dựa vào sự cần cù của bản thân, làm nhiều thì sẽ có nhiều.

Dù vậy, người tuổi Tý vẫn được hưởng vượng khí, giúp cho công việc phần nào tiến triển hơn. Muốn giữ tài lộc, họ không nên nhảy việc quá nhiều, dễ rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài, túng quẫn về tiền bạc.

Với những người đang có nền tảng kinh tế không tốt, thay vì chuyển việc, người tuổi Tý nên hướng đến tăng thu giảm chi, chẳng hạn như làm thêm bán thời gian hoặc buôn bán nhỏ lẻ để đảm bảo cuộc sống ổn định. Khi xử lý giấy tờ hay hợp đồng, cần phải kiểm tra kỹ các điều khoản, cũng như nhờ người có chuyên môn tư vấn nhằm đề phòng rủi ro kiện tụng.

Tuổi Dần

Từ giờ đến cuối năm những người tuổi Dần nên họ sẽ đối diện với nhiều biến động trong sự nghiệp. Mặc dù có chí tiến thủ nhưng với tính cách ngoan cố, tuổi Dần năm nay gặp nhiều bất lợi trong các mối quan hệ, hay phát sinh những chuyện không vui với đồng nghiệp. Do đó, họ cần học cách tiết chế, thận trọng trong lời nói và việc làm, tránh làm mất lòng người khác. Nếu không tìm được quý nhân phù trợ, tốt nhất người tuổi Dần nên chuyên tâm vào công việc, tránh tham gia vào các hội nhóm rồi nảy sinh vấn đề không đáng có.

Một điểm may mắn cho tuổi Dần là tuy năm tuổi nhưng cung mệnh lại xuất hiện một số cát tinh, chỉ cần có thể ý thức được vấn đề của bản thân thì mọi trở ngại đều có thể vượt qua, sự nghiệp sẽ càng phát triển hơn. Cát tinh "Tuế Giá" sẽ mang lại cơ hội tăng chức, tăng lương nên về cơ bản năm này, người tuổi Dần không cần phải thay đổi công việc. Nếu vẫn có suy nghĩ chuyển việc, người tuổi Dần nên hoãn đến nửa cuối năm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.