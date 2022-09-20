Từ 6h sáng ngày mai (21/9), định mệnh an bài: 3 con giáp đổi mệnh đại gia, phát lộc phát tài, công danh bừng sáng, cấp trên không ngần ngại thăng chức, tăng lương cao cực độ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 17:37

Ngày mai (21/9), có 3 con giáp dễ chuyển mình thành đại gia.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng con đường sự nghiệp của tuổi Tuất từ 6h ngày mai (21/9) diễn ra khá hanh thông. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp tốt. Họ sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp bản mệnh vượt qua khó khăn.

Nếu khẳng định được năng lực của bản thân, cấp trên sẽ không ngần ngại trao cơ hội thăng tiến cho tuổi Tuất.

Người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, số lượng khách mới tăng lên đều đặn. Tuổi Tuất biết thế mạnh của bản thân nên không sợ hãi trước các đòn tấn công của đối thủ. Người làm công ăn lương cũng có thành tích nổi trội, thu nhập tăng trưởng khá.

Từ 6h sáng ngày mai (21/9), định mệnh an bài: 3 con giáp đổi mệnh đại gia, phát lộc phát tài, công danh bừng sáng, cấp trên không ngần ngại thăng chức, tăng lương cao cực độ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Về phương diện tình cảm, tuổi Tuất thể hiện cá tính của bản thân và có thể gây ấn tượng tốt với đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần hai bên dành thêm thời gian tìm hiểu và dùng sự chân thành để đối đãi với nhau thì mối quan hệ có thể tiến triển tốt đẹp. Những người đang ấp ủ một bóng hình nào đó trong lòng thì nên mạnh dạn thổ lộ tình cảm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá thông minh, lanh lợi, đây cũng là con giáp có EQ cao, có khả năng xử lý tình huống tinh tế, được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ và yêu mến. Trong cuộc sống, người tuổi Mão có thể tìm ra con đường phù hợp để thành công bằng chính khả năng của mình.

Người tuổi Mão may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của Mão khá vượng. Mão chính là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Có thể thấy những xui xẻo đã lùi xa, từ 6h ngày mai (21/9) là thời điểm mà Mão thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

Từ 6h sáng ngày mai (21/9), định mệnh an bài: 3 con giáp đổi mệnh đại gia, phát lộc phát tài, công danh bừng sáng, cấp trên không ngần ngại thăng chức, tăng lương cao cực độ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Từ ngày mai, người tuổi Thân đã vượng phát tài lộc, đào hoa nở rộ, thay đổi cục diện "có làm mà chẳng có ăn" trước đây. Con giáp tuổi Thân có thể gặp những khoản thu bất ngờ, có tiền mà không hề hay biết. Người tuổi Thân sẽ đối mặt với tương lai rộng mở, đầy lạc quan và niềm vui bất ngờ.

Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thân không thể ngăn cản vận đào hoa nở rộ. Họ có cơ hội thoát khỏi cảnh cô đơn. Tài lộc, tình duyên đều viên mãn, người tuổi Thân gặt hái được quả ngọt từ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Cầu được ước thấy, tài lộc lên hương, cuộc sống rực rỡ, 3 con giáp thành công viên mãn, lắm tiền nhiều của từ 1/9 âm lịch

Cầu được ước thấy, tài lộc lên hương, cuộc sống rực rỡ, 3 con giáp thành công viên mãn, lắm tiền nhiều của từ 1/9 âm lịch

Bước sang tháng 9 âm lịch, những con giáp may mắn dưới đây được Quý nhân nâng đỡ hết lòng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp may mắn 3 con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 55 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 51 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng