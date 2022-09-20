Từ 6h sáng ngày mai (21/9), định mệnh an bài: 3 con giáp đổi mệnh đại gia, phát lộc phát tài, công danh bừng sáng, cấp trên không ngần ngại thăng chức, tăng lương cao cực độ

Tử vi nói rằng con đường sự nghiệp của tuổi Tuất từ 6h ngày mai (21/9) diễn ra khá hanh thông. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp tốt. Họ sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp bản mệnh vượt qua khó khăn.

Người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, số lượng khách mới tăng lên đều đặn. Tuổi Tuất biết thế mạnh của bản thân nên không sợ hãi trước các đòn tấn công của đối thủ. Người làm công ăn lương cũng có thành tích nổi trội, thu nhập tăng trưởng khá.

Nếu khẳng định được năng lực của bản thân, cấp trên sẽ không ngần ngại trao cơ hội thăng tiến cho tuổi Tuất.

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Về phương diện tình cảm, tuổi Tuất thể hiện cá tính của bản thân và có thể gây ấn tượng tốt với đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần hai bên dành thêm thời gian tìm hiểu và dùng sự chân thành để đối đãi với nhau thì mối quan hệ có thể tiến triển tốt đẹp. Những người đang ấp ủ một bóng hình nào đó trong lòng thì nên mạnh dạn thổ lộ tình cảm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá thông minh, lanh lợi, đây cũng là con giáp có EQ cao, có khả năng xử lý tình huống tinh tế, được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ và yêu mến. Trong cuộc sống, người tuổi Mão có thể tìm ra con đường phù hợp để thành công bằng chính khả năng của mình.

Người tuổi Mão may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của Mão khá vượng. Mão chính là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Có thể thấy những xui xẻo đã lùi xa, từ 6h ngày mai (21/9) là thời điểm mà Mão thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Từ ngày mai, người tuổi Thân đã vượng phát tài lộc, đào hoa nở rộ, thay đổi cục diện "có làm mà chẳng có ăn" trước đây. Con giáp tuổi Thân có thể gặp những khoản thu bất ngờ, có tiền mà không hề hay biết. Người tuổi Thân sẽ đối mặt với tương lai rộng mở, đầy lạc quan và niềm vui bất ngờ.

Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thân không thể ngăn cản vận đào hoa nở rộ. Họ có cơ hội thoát khỏi cảnh cô đơn. Tài lộc, tình duyên đều viên mãn, người tuổi Thân gặt hái được quả ngọt từ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.