Từ 6 giờ sáng ngày mai đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp nghiệp chồng nghiệp, nợ chồng nợ

Dưới đây là những con giáp xui xẻo từ 6 giờ sáng ngày mai đến Tết Nguyên Đán nghiệp chất chồng nghiệp, nợ chất chồng nợ, đen đủi đủ đường.
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Tuổi Tỵ
Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ chuẩn bị tinh thần đón nhiều tin buồn về chuyện tiền bạc. Bạn khẩu nghiệp nên họa thị phi bủa vây, chất chồng khiến sức khỏe sa sút, mệt mỏi không yên. Những người thuộc tuổi Tỵ có thể đón nhiều vận xui, không có nhiều cơ hội làm giàu, đổi đời nên vận trình xuống dốc không phanh. Bạn có thể đối mặt với nhiều thất bại trong kinh doanh, buôn bán không như ý.
Vì tin tưởng người khác quá mức nên bạn đầu tư làm ăn thua lỗ. Thời gian này, bạn vướng nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống khiến bản thân ăn không ngon ngủ không yên. Thậm chí còn mắc nhiều chứng bệnh về bao tử, đau đầu.
Tuổi Tý
Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp xui xẻo, tiền bạc đều không như ý muốn. Tuổi Tý bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên vận trình vô cùng rắc rối, trục trặc không yên. Thời điểm này, bạn có xu hướng tiêu xài hoang phí nên làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Làm một tiêu mười khiến vận trình vô cùng lao đao, thiếu trước hụt sau.
Không giỏi kiểm soát được tài chính nên bạn làm một tiêu mười, không tiết kiệm được gì. Hơn nữa, khả năng kiếm tiền của bạn cũng không còn tốt nên thu nhập không mấy ổn định. Vận xui đeo bám, nếu đang kinh doanh buôn bán gì đó, bạn nên dừng lại để không tiền mất tật mang.
Tuổi Mão
Mão là con giáp đen đủi, đi đến đâu cũng vướng phải họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Tuổi Mão có một năm khá lận đận, sức khỏe giảm sút nên làm gì cũng không thành công. Bạn sẽ phải cô đơn giải quyết những khó khăn mà không được ai giúp sức. Thậm chí, sự nỗ lực của bạn cũng không được công nhận nên tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Ngoài ra, chuyện tiền bạc cũng thất thoát nhiều, bạn sẽ phải liên tục vay mượn nợ nên nợ chồng nợ trả không hết. Lời khuyên là bạn nên tiết kiệm tiền đừng tiêu xài quá hoang phí để phòng trường hợp cấp bách.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm