Từ 20h ngày 10/12/2022: Phật Bà soi đường đưa lối, 3 con giáp tiến thân làm giàu, thăng quan tiến chức, may mắn bủa vây, phúc lộc tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 18:25

Tử vi cho biết từ 20h tối ngày 10/12 này, những con giáp sau ăn lộc nhà Trời, dễ đổi đời giàu sang, sự nghiệp dễ dàng thăng tiến.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu là con giáp được Thần May Mắn chọn tên ban tài phát lộc, ban phát cho đồng ngân đồng xuyến để bản mệnh giải quyết những tồn đọng trong mặt công việc. 

Ngày này rất tốt với những ai làm nghề kinh doanh hay bán buôn, không những tìm được nguồn hàng tốt mà còn tự có mối làm ăn xin được sỉ lẻ dài hạn chỗ bạn. Tiền hời thu về tay nhiều không đếm xuể, dù có vất vả hơn một chút nhưng công sức được đền đáp hậu hĩnh thì cũng xứng đáng. 

Từ 20h ngày 10/12/2022: Phật Bà soi đường đưa lối, 3 con giáp tiến thân làm giàu, thăng quan tiến chức, may mắn bủa vây, phúc lộc tràn đầy - Ảnh 1

Với những người làm công ăn lương trực tiếp xóa bỏ ác cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Từ 20h tối ngày 10/12, bản mệnh gặp được quý nhân là nữ giới. Người này đã cao tuổi, có tiếng nói trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi sẵn sàng ra mặt giúp đỡ. 

Vận trình tình duyên có nhiều bước tiến rõ rệt, sau rất nhiều lần ngỏ ý bị từ chối thì đến hôm nay người ấy đã chấp thuận tình cảm của bạn. Với những người có gia đình đón nhận tin vui thêm người, thêm của. 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Từ 20h ngày 10/12/2022: Phật Bà soi đường đưa lối, 3 con giáp tiến thân làm giàu, thăng quan tiến chức, may mắn bủa vây, phúc lộc tràn đầy - Ảnh 2

Từ 20h tối ngày 10/12, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho tuổi Dần nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Từ 20h ngày 10/12/2022: Phật Bà soi đường đưa lối, 3 con giáp tiến thân làm giàu, thăng quan tiến chức, may mắn bủa vây, phúc lộc tràn đầy - Ảnh 3

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dần vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi Dần ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Mộc khí vượng sẽ khiến phương diện sức khỏe trong ngày không được tốt cho lắm, nhất là đường tiêu hóa. Bản mệnh ăn uống kém ngon, thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn uống thì tuổi Dần cũng nên giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng sức đề kháng cho mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang giữa tháng 12 toàn gia may mắn: 3 con giáp ăn lộc sâu dày, tiền vàng chất núi, của cả tăng nhanh, làm ăn thuận lợi

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Vào khoảng thời gian giữa tháng 12 dương lịch, những con giáp này đón lộc tưng bừng, làm gì cũng có may mắn theo chân.

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