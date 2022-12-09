Từ 19h ngày 9/12 vạn sự như ý: 3 con giáp hứng mưa tài lộc, đón bão may mắn, làm ăn hưng vượng, tiền của tăng cao, tài chính hùng mạnh

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu được Phật Bà che chở từ 19h ngày 9/12, lại thêm được cát tinh trợ mệnh mà không khó khăn nào có thể cản trở bạn thành công.

Những kế họah kinh doanh dang dở bắt đầu đi vào hoạt động, hay thậm chí là những dự án tưởng như bỏ xó cả tháng trời bất chợt có tín hiệu khởi sắc. Bước đầu khởi nghiệp tuy còn khó khăn nhưng cạnh bên bạn luôn có nhiều người yêu thương, giúp đỡ mà tư tưởng đả thông.

Với người làm công ăn lương đón nhận tin vui từ lương thưởng. Có vẻ như cấp trên đã để ý tới bạn từ rất lâu rồi, hôm nay là lúc người này trao cho bạn quyền hạn nhất định trong tập thể, mở ra một vận trình công danh xán lạn.

Phương diện tình cảm đón nhận luồng sinh khí mới. Có thể bạn không tin vào mắt mình khi mối quan hệ tưởng như cắt đứt lâu năm đi vào dĩ vãng lại đột nhiên liên lạc với bạn, đó có thể là một người bạn cũ do một vài hiểu lầm nho nhỏ mà cả hai đã không nói chuyện trong khoảng thời gian dài.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

Từ 19h ngày 9/12, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn.

Cũng nhờ có tinh thần quyết tâm, không sợ vất vả mà bạn sẽ thu về được một khoản tiền rủng rỉnh.

Với người làm công ăn lương, bằng vào nỗ lực của mình và cũng nhờ quý nhân luôn ở bên nâng đỡ, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công.

Bản mệnh được trao cho cơ hội hóa nguy thành an bằng chính năng lực của mình, gây bất ngờ cho không ít đồng nghiệp và cấp trên.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác triển vọng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong tương lai. Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu tiết kiệm và hợp lý nên mệnh chủ luôn giữ được một khoản tiền dư dả, không phải vay mượn ai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.