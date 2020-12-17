Từ 18 - 31/12, top 3 con giáp tài lộc vượng phát, TÀI SẢN KẾCH XÙ, tiền bạc ăn 30 năm không hết

Tâm linh - Tử vi 17/12/2020 10:19

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc tăng vọt, cơ hội làm giàu đến nhà tấp nập, vàng bạc chất đầy kho dùng mãi không hết.

Trước thời khắc bước qua năm Tân Sửu 2021, 3 con giáp may mắn này được Thần Tài phù hộ, công việc tấn tới, gia đình êm ấm mưa thuận gió hòa.

Tuổi Mão

con giap may man 1
Làm việc suôn sẻ, tài lộc nhân đôi - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn từ ngày 18 đến 31/12. Họ được Bồ Tát và Thần Tài phù hộ, có sao lành và mặt trời giúp đỡ. Chòm sao tốt này có thể khiến khả năng kiếm tiền của Mão trở nên mạnh mẽ hơn. Công việc làm ăn trở nên dễ dàng hơn bất kỳ lúc nào, làm gì cũng suôn sẻ. Tích phúc một năm ăn cả đời, tài lộc nhân đôi, thu nhập gấp bội.

Tuổi Tỵ

con giap may man 2
Người tuổi Tỵ sẽ thắng lớn trong công việc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 18 đến 31/12, thứ người tuổi Tỵ có nhiều nhất chính là vận khí. Tài lộc vượng phát, sao chiếu mệnh sáng sủa, vạn sự hanh thông đến mức đáng ghen tị. Đặc biệt, trong 10 ngày này có cơ hội phát tài vô cùng lớn, của cải liên tiếp đến cửa. Dù Tỵ làm gì cũng có thể sinh lời, tiền vào rủng rỉnh. Người tuổi Tỵ luôn đi trước người khác một bước để được thăng quan tiến chức. Sau ngày hôm nay, hoặc có quyền thế trở thành quan lớn, hoặc có tiền trở nên giàu có, vàng bạc tích lũy càng lúc càng nhiều.

Tuổi Dậu

con giap may man 3
Dù gặp khó khăn nhưng Dậu sẽ được quý nhân phù trợ, tiền bạc vô lo - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 18 đến 31/12, người tuổi Dậu được các sao may mắn chiếu rọi, tài lộc tăng vọt. Người cầm tinh con gà rất may mắn, tự lực cánh sinh, có thể thành công mà không cần dựa dẫm vào người khác. Vào cuối tháng 12, Dậu dễ bị hao tài tốn của trong sự nghiệp, khó khăn nhất là thời điểm này. Tuy nhiên, Dậu không cần lo lắng, chỉ cần kiên trì qua 7 ngày, chắc chắn sẽ có lãi. Được quý nhân phù trợ, tiền bạc vô lo, giàu sang phú quý.  

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có hôn nhân đáng ghen tỵ, được mẹ chồng cưng chiều hết mực

3 con giáp có hôn nhân đáng ghen tỵ, được mẹ chồng cưng chiều hết mực

Bước vào cuộc sống hôn nhân, điều phụ nữ sợ nhất chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không thuận hòa. Tuy nhiên, 3 con giáp đảm đang dưới đây không cần phải lo lắng về điều đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Tân Sửu 2021 con giáp phú quý

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang