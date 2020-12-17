Từ 18 - 31/12, top 3 con giáp tài lộc vượng phát, TÀI SẢN KẾCH XÙ, tiền bạc ăn 30 năm không hết

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc tăng vọt, cơ hội làm giàu đến nhà tấp nập, vàng bạc chất đầy kho dùng mãi không hết.

Trước thời khắc bước qua năm Tân Sửu 2021, 3 con giáp may mắn này được Thần Tài phù hộ, công việc tấn tới, gia đình êm ấm mưa thuận gió hòa.

Tuổi Mão

Làm việc suôn sẻ, tài lộc nhân đôi - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn từ ngày 18 đến 31/12. Họ được Bồ Tát và Thần Tài phù hộ, có sao lành và mặt trời giúp đỡ. Chòm sao tốt này có thể khiến khả năng kiếm tiền của Mão trở nên mạnh mẽ hơn. Công việc làm ăn trở nên dễ dàng hơn bất kỳ lúc nào, làm gì cũng suôn sẻ. Tích phúc một năm ăn cả đời, tài lộc nhân đôi, thu nhập gấp bội.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ thắng lớn trong công việc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 18 đến 31/12, thứ người tuổi Tỵ có nhiều nhất chính là vận khí. Tài lộc vượng phát, sao chiếu mệnh sáng sủa, vạn sự hanh thông đến mức đáng ghen tị. Đặc biệt, trong 10 ngày này có cơ hội phát tài vô cùng lớn, của cải liên tiếp đến cửa. Dù Tỵ làm gì cũng có thể sinh lời, tiền vào rủng rỉnh. Người tuổi Tỵ luôn đi trước người khác một bước để được thăng quan tiến chức. Sau ngày hôm nay, hoặc có quyền thế trở thành quan lớn, hoặc có tiền trở nên giàu có, vàng bạc tích lũy càng lúc càng nhiều.

Tuổi Dậu

Dù gặp khó khăn nhưng Dậu sẽ được quý nhân phù trợ, tiền bạc vô lo - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 18 đến 31/12, người tuổi Dậu được các sao may mắn chiếu rọi, tài lộc tăng vọt. Người cầm tinh con gà rất may mắn, tự lực cánh sinh, có thể thành công mà không cần dựa dẫm vào người khác. Vào cuối tháng 12, Dậu dễ bị hao tài tốn của trong sự nghiệp, khó khăn nhất là thời điểm này. Tuy nhiên, Dậu không cần lo lắng, chỉ cần kiên trì qua 7 ngày, chắc chắn sẽ có lãi. Được quý nhân phù trợ, tiền bạc vô lo, giàu sang phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có hôn nhân đáng ghen tỵ, được mẹ chồng cưng chiều hết mực Bước vào cuộc sống hôn nhân, điều phụ nữ sợ nhất chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không thuận hòa. Tuy nhiên, 3 con giáp đảm đang dưới đây không cần phải lo lắng về điều đó.

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